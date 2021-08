Nella disperazione di voler perdere peso a tutti i costi molti italiani si affidano a una pratica tanto diffusa quanto potenzialmente nociva: saltare i pasti. C’è da dire, a onore del vero, che saltare un pasto ogni tanto non è di per sé una scelta assurda o da condannare a priori. Se veniamo da un’abbuffata, che ha soddisfatto da sola il nostro intero fabbisogno calorico, possiamo anche rinunciare alla cena senza problemi.

Diverso è se diventa un’abitudine, come quella diffusissima di saltare la colazione. La verità è che dobbiamo fare attenzione perché saltare questo pasto è il modo migliore per sviluppare diabete e malattie cardiache. Vari sono gli studi portati avanti, con successo, per dimostrare la correlazione tra l’abitudine di non fare colazione e l’insorgenza di queste problematiche.

Perché saltare i pasti non porta i benefici sperati

Se c’è una cosa di cui ogni corpo ha bisogno è l’equilibrio, soprattutto nell’alimentazione. Saltare i pasti è l’esempio perfetto di cosa non fare se vogliamo mantenere l’equilibrio. In più, questa abitudine non ci permette di dimagrire. Il dimagrimento è un processo a lungo termine che si persegue mangiando cibo meno calorico, e non evitando di mangiare.

Se saltiamo di pari passo un pasto, il nostro stomaco amplificherà la sensazione di fame. Il risultato è che mangeremo di più al pasto successivo, anche senza accorgercene. Inoltre, ridurre i pasti giornalieri senza badare alle calorie totali immesse nell’organismo, non fa altro che rallentare il nostro metabolismo basale. Ecco perché questa pratica non è assolutamente consigliata. Inoltre può portare ad una maggiore predisposizione a specifiche malattie.

Chi di regola non consuma il primo pasto della giornata va incontro a una serie di problematiche che si cronicizzano. In primis, c’è una correlazione tra questa abitudine e l’insorgere del diabete. Uno studio portato avanti da alcuni ricercatori dell’Università di Oxford ha messo in evidenza il problema. Studiando le abitudini alimentari di 1.560 soggetti, affetti da diabete di tipo 2, lo studio ha evidenziato che gran parte non faceva colazione. Lo studio ha messo nero su bianco la correlazione tra diabete e questa errata abitudine alimentare.

Allo stesso modo, altri studi autorevoli hanno scoperto che saltare la colazione crea problemi al cuore e al sistema circolatorio. I soggetti compresi tra i 16 e i 59 anni che saltano per abitudine questo pasto hanno un più alto rischio di malattie cardiovascolari. Non solo, sono mediamente più propensi all’obesità, all’ipertensione e ad avere livelli alti di colesterolo LDL nel sangue.

Quindi, saltare la colazione non è mai una buona idea, se vogliamo rimanere in salute.

