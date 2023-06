Nel corso della giornata del 9 giugno tutti gli attori in causa, Unipol e BPER Banca, hanno ribadito il no secco a una fusione con la banca senese. Questa notizia ha avuto ripercussioni fortissime sul titolo. Infatti, la smentita del risiko bancario affossa le quotazioni di Banca MPS che perdono oltre il 10%. Potrebbero, quindi, essersi create le condizioni per una nuova fase ribassista che potrebbe portare le quotazioni di Banca MPS verso i minimi storici.

La smentita del risiko bancario affossa le quotazioni di Banca MPS: possibile un ritorno sui minimi storici? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Bca MPS (MIL:BMPS) ha chiuso la seduta del 9 giugno a quota 2,173 €, in ribasso del 10,80% rispetto alla seduta precedente.

Time frame giornaliero

Dopo un rialzo caratterizzato da 8 sedute consecutive al rialzo come non si vedevano da oltre un anno, il ribasso di oltre il 10% ha spazzato via tutti i progressi delle ultime sedute. Il ribasso è stato così violento che ha ceduto anche il forte supporto in aera 2,185 €. In questo modo potrebbero essersi aperte le porte per una cotìntinuazione del ribasso fino in aera 1,885 €. A seguire, poi, il titolo potrebbe andare a ritoccare i minimi storici in area 1,4866 €.

Da notare che una seduta così ribassista, sia in termini percentuali che di volumi, non si registrava dal 28 febbraio 2023.

Time frame settimanale

Come si vede dal grafico, sono alcuni mesi che le quotazioni stanno cercando di avere ragione della resistenza in area 2,3238 €. Oltre questo livello potrebbe concretizzarsi lo scenario che ha come primo probabile punto di inversione area 3,2436 €. Oltre il rialzo potrebbe svilupparsi secondo i livelli riportati in figura con la linea continua.

Una prima conferma della ripresa, invece, potrebbe arrivare da una chiusura settimanale inferiore a 2,019 €. Questo potrebbe essere il primo indizio di un ritorno verso i minimi storici.

Letture consigliate

Dopo i 50 anni, ecco quanti passi al giorno dobbiamo fare per vivere più a lungo. E non sono i soliti 10.000

Come eliminare le rughe da cuscino: ecco qualche trucco per eliminarle e come dormire per evitarle