Come eliminare le rughe da cuscino: ecco qualche trucco per eliminarle e come dormire per evitarle

Piccoli segnetti sul viso che compaiono dalla sera alla mattina e che non vanno più via? Come se non bastasse doversi preoccupare dei raggi UV e dell’invecchiamento! Anche dormire può farci venire le rughe.

Sembra incredibile, ma anche quando dormiamo rischiamo di far aumentare le rughette sul viso. Schiacciare il viso nel morbido cuscino sarebbe proprio una delle maggiori cause della comparsa di rughette nella zona naso-labiale. Si tratta di piccole linee sottili, come le zampe di gallina, ma non solo vicino agli occhi, anche sulla fronte. Come eliminarle o prevenirle? Vediamolo insieme!

Attenzione, dormire in questa posizione può farle aumentare

È forse la posizione più diffusa e amata, conosciamo tutti qualcuno che dorme così. Stiamo parlando della posizione fetale o comunque di dormire sempre solo su fianco. Purtroppo, dormire così sembrerebbe aumentare le possibilità che si formino questa fastidiose rughette. Non è difficile da immaginare, visto che si schiaccia il viso sul cuscino, magari troppo morbido. Come si fa a prevenirle o tamponare la situazione? Prima di tutto, scegliamo un cuscino sagomato che distribuisce bene il peso del viso! Purtroppo, con il passare del tempo la nostra pelle non è più elastica come una volta. Anche un po’ di pressione ripetuta per tante ore può lasciare letteralmente il segno! Per questo motivo, teniamo anche la pelle sempre ben idratata e utilizziamo prodotti arricchiti di retinolo. I prodotti che stimolano la produzione di collagene ti aiuteranno a rigenerare la pelle e averla luminosa e idratata. Concediamoci qualche maschera esfoliante con retinolo, per prenderci cura della pelle e aumentarne l’elasticità. Possiamo anche prepararla a casa con ingredienti facilmente reperibili e aggiungere un po’ di retinolo liquido.

Come eliminare le rughe da cuscino, la federa salva-giovinezza

La federa perfetta per evitare le rughe che segnano il viso è quella in seta o in raso. Soprattutto quella in seta è delicatissima sulla pelle e ha tantissimi vantaggi per il nostro viso. La seta non trattiene il sebo e fa scivolare via anche le creme e prodotti viso. Non trattenendo prodotti, sebo o anche sporcizia, aiuta a prevenire anche la comparsa di brufoletti. Ma tra i tanti benefici di questa federa morbida e lussuosa c’è anche quello di prevenire i segni del cuscino. È fresca e accarezza il viso, non si formano grinze e quindi di conseguenza meno segni da cuscino al risveglio.

Ecco, quindi come eliminare le rughe da cuscino ed evitare di spendere soldi dal chirurgo. Per garantire e agevolare l’elasticità della pelle meglio dormire 8 ore a notte e mantenersi idratate. Il famoso riposino di bellezza non è poi così tanto una leggenda!