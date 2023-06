Quest’estate contro capelli secchi e doppie punte non dimentichiamo quest’olio che ringiovanisce la pelle e fa bene al cuore

TIn estate non dimentichiamo di proteggere la nostra pelle e i nostri capelli. Ecco una soluzione pratica e veloce per capelli, pelle e non solo!

Con l’arrivo dell’estate e delle tanto sospirate vacanze cominciano anche le giornate al sole e al mare. Questo comporta sicuramente relax e divertimento, ma è importante non dimenticare un aspetto fondamentale, ovvero proteggersi. Un’esposizione al sole intensa infatti danneggia la nostra pelle che va adeguatamente protetta, mediante creme protettive ed evitando le ore più calde. Ma oltre alla cute, anche i nostri capelli hanno bisogno di cura e protezione.

L’estate infatti è la stagione in cui i nostri capelli sono maggiormente stressati ed esposti al sole anche nelle ore più calde. Proprio per questo al rientro dalle nostre vacanze, i capelli sono così tanto secchi, opachi e sfibrati da desiderare di darci un taglio. Ma oltre all’estetica, proteggere i capelli dal sole è molto importante anche per prevenirne la caduta. Infatti secondo gli esperti, l’esposizione solare intensa aumenterebbe in autunno la caduta dei capelli. Per questo, prima di partire per le vacanze, oltre alle creme solari, assicuriamoci di mettere in valigia anche i prodotti giusti per proteggere i capelli.

Quest’estate contro capelli secchi e bruciati dal sole mettiamo in valigia quest’olio amico anche del cuore e della pelle

La cuticola dei capelli essendo la parte più esterna è quella che viene maggiormente danneggiata dagli agenti atmosferici e trattamenti estetici. I danni alla cuticola, pertanto, si sentono al tatto rendendo i capelli secchi e aumentando le doppie punte e alla vista riducendo la loro lucentezza. Pertanto per proteggere i capelli dal sole oltre ad utilizzare cappelli, è importante applicare lozioni e spray che li proteggano dai raggi UV.

Quest’estate contro capelli secchi e doppie punte, potremmo utilizzare un olio dalle molteplici azioni protettive per i nostri capelli e non solo. Trattasi dell’olio di germe di grano che grazie al suo elevato contenuto di vitamine e sali minerali è un grande alleato della salute. Si può utilizzare sui capelli prima dello shampoo per rendere la capigliatura lucente e forte. Si potrebbe pertanto usarlo mezz’ora prima dello shampoo, facendo un impacco ristrutturante applicando uno o due cucchiai di olio sui capelli. In alternativa, si può applicare qualche goccia sulle punte per contrastare le antiestetiche doppie punte.

Ecco perché è un alleato della nostra salute

Anche se non ci sono studi definitivi, sembra che l’elevato contenuto di vitamina E renda quest’olio capace di rinforzare le difese antiossidanti del nostro organismo. Sembrerebbe in altre parole che sia capace di contrastare l’ossidazione cellulare, di mantenere la pelle giovane e di promuovere la salute del cuore. In particolare grazie ai suoi acidi grassi insaturi potrebbe mantenere sotto i livelli di colesterolo nel sangue. Infine grazie alla sua azione emolliente è in grado di agire su cicatrici e infiammazioni della pelle. Infatti in caso di eritema solare o come doposole quest’olio potrebbe essere davvero di grande aiuto. Pertanto, tra le cose da mettere in valigia non dimentichiamo questo incredibile olio!