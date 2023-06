Telefono Android lento e che non carica le pagine Internet? Ecco 5 trucchi geniali per farlo tornare a correre

I telefoni che utilizzano Android sono i più diffusi al Mondo. Ma sono anche quelli che tendono con più frequenza a diventare lenti a “girare” e a caricare le pagine Internet. Per fortuna esistono alcuni trucchetti che pochissimi conoscono per far tornare lo smartphone veloce come quando lo abbiamo comprato. È il momento di impararli.

Circa il 70-75% degli smartphone venduti ogni anno al Mondo utilizza il sistema operativo Android. I telefoni Android sono facili da usare, comodi e alla portata di tutte le tasche. Purtroppo, però, in alcuni casi possono dare dei problemi. Il primo riguarda la batteria che, a seconda di come utilizziamo il dispositivo, potrebbe avere vita breve. Un problema che possiamo risolvere facilmente modificando alcuni comportamenti sbagliati. Il secondo è quello della lentezza. Spesso capita di ritrovarsi con un telefono Android lento e che non carica le pagine Internet. È il momento di capire come risolverlo con alcuni trucchi furbi che faranno tornare lo smartphone come appena comprato.

Teniamolo sempre aggiornato e togliamo i widget

I telefoni Android hanno come punto di forza gli aggiornamenti frequentissimi e la comodità di personalizzazione. Attenzione, però, a non trasformarli in problemi. Se il telefono è lento una delle possibili cause è che non abbiamo aggiornato il sistema operativo o le app. In caso di rallentamenti improvvisi controlliamo le impostazioni di sistema e il Play Store. Se ci sono aggiornamenti disponibili corriamo a scaricarli.

Occhio anche ai vari widget che piazziamo nella homepage per avere tutto a portata di touch. Consumano una notevole quantità di memoria e di spazio e potrebbero causare rallentamenti. Lasciamo nella schermata principale solo quelli davvero necessari e il telefono si velocizzerà in pochi istanti.

Memoria e notifiche

Altri due elementi che rendono il telefono Android più lento sono la memoria e la frequenza delle notifiche. Anche in questo caso possiamo risolvere il problema in pochi secondi. Per ottimizzare spazio di archiviazione e velocità togliamo app e funzioni superflue in background. Basta andare sul menù impostazioni e togliere ad esempio GPS e assistenti vocali.

Dallo stesso menù possiamo intervenire anche sulle notifiche. Apriamo la voce “applicazioni” e togliamo le notifiche che non ci servono per ogni singolo programma installato.

Telefono Android lento e che non carica le pagine Internet? Ecco cosa fare

Molto spesso i dispositivi Android hanno problemi a caricare velocemente le pagine Internet. E questo capita anche se abbiamo una buona rete Wi-Fi in casa o un telefono 5G. Che fare in questi casi? Il primo trucchetto è quello di comprimere i dati di Internet. Possiamo farlo dal menù del browser e rinunciando al massimo della qualità grafica otterremo una velocità di caricamento nettamente superiore.

Un’altra mossa efficace è quella di scaricare un buon ad-blocking. Ovvero una app che blocca le decine e decine di banner e annunci pubblicitari che rendono le pagine Internet decisamente “pesanti”.

I più esperti, infine, possono intervenire anche sul DNS, il sistema che traduce i dati in testi visualizzati. Di solito è impostato di default ma è possibile cambiarlo per rendere la navigazione più snella.