Dopo i 50 anni, ecco quanti passi al giorno dobbiamo fare per vivere più a lungo. E non sono i soliti 10.000

Quando scolliniamo i 50, intesi come anni, ci preoccupiamo di più della nostra salute. Stando attenti a cosa mangiamo e, soprattutto, a che attività fisica facciamo. Magari, rispetto al passato, stiamo più attenti a camminare o correre, come se ritornassimo bambini. Quanti passi al giorno ci potrebbero garantire una vita più lunga, dopo i 50? Ecco la risposta

Quando spegniamo le 50 candeline, che salutano mezzo secolo di vita, ci scatta qualcosa nella testa. Improvvisamente, ci preoccupiamo di tante cose che, prima, distrattamente, consideravamo. Stiamo più attenti a quello che mangiamo, indossiamo e, soprattutto, alla attività fisica che facciamo.

Come se, fino ai 50 anni, fosse un “liberi tutti” che, dopo quella soglia, improvvisamente viene interrotto, facendoci rientrare nei ranghi. A partire, appunto dalla alimentazione e dai controlli medici che facciamo. Ormai, siamo esperti di trigliceridi e di livello del colesterolo, snocciolando alimenti per farlo abbassare che neanche i nutrizionisti. Sappiamo, ad esempio, l’ora precisa nella quale dovremmo cenare, come scienza insegna, per non farlo alzare.

Non solo l’alimentazione, ma anche l’attività fisica è importante per abbassare certi valori

Anche come abbigliamento, l’attenzione è diversa. Sappiamo, ad esempio, cosa non indossare, dopo i 50, per non evidenziare i difetti. Per non parlare dell’attività fisica. Se, fino ai 50 anni, ogni tanto ci scappava il calcetto o la camminata con le amiche, adesso cambia tutto.

Neanche dovessimo prepararci per le Olimpiadi, iniziamo a seguire programmi rigorosi per perdere peso e migliorare la nostra salute. Del resto, ce lo ripetono così ossessivamente, che diventa difficile far finta di nulla. Ecco, allora, alla mattina, nei parchi cittadini, vedere tanti cinquantenni che si danno da fare, allenandosi seriamente.

Camminare è importante e molti ci dicono che servono 10.000 passi al giorno. Non sempre, però, è così

Che poi, basta solo camminare un tot al giorno per ottenere dei benefici al nostro corpo. Lo sappiamo noi e, soprattutto, ce lo dice la scienza. E dopo i 50 anni, ecco quanti passi al giorno dovremmo fare per vivere di più. Che non sono i famosi 10.000 passi quotidiani che corrispondono a circa 7km quotidiani.

C’è anche chi ha abbassato quella quota, di molto, a 4.000, che potrebbe anche andare bene per dimagrire, ma attenzione a non commettere questo errore. Che molti fanno e che la scienza ha svelato.

Dopo i 50 anni, ecco quanti passi al giorno fare per vivere più a lungo. La risposta della scienza

In sostanza, chi ha ragione? Quelli dei 4mila o quelli dei 10mila? La risposta è tutti o nessuno. Nel senso che anche 15mila passi potrebbero non bastare per dimagrire e vivere di più. Ed ecco spiegato il perché. Uno studio inglese ha dimostrato che, per dimagrire, non bastano nemmeno 15mila passi al giorno. Si è visto, infatti, che, in una ricerca, degli studenti che facevano, tutti i giorni, questa camminata, in realtà finivano per ingrassare se non supportati dalla giusta alimentazione.

Quindi, non è solo questione di numero di passi, vivere più a lungo o dimagrire. Un altro esperimento ha stabilito, ad esempio, che, sopra i 50-60 anni, camminare, ogni giorno, tra i 6.000 e gli 8.000 passi, possa avere un impatto sulla longevità. Non serve, dunque, arrivare a 10.000 passi, ma ne bastano meno. Purché, mangiando in modo corretto.