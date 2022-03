Spesso e volentieri sentiamo che alcuni periodi dell’anno sono favorevoli o non favorevoli. Se questa situazione si ripete ciclicamente, il motivo può essere ricondotto all’astrologia. Infatti, il movimento dei pianeti veloci, soprattutto quello che sembra fare il Sole, sono molto indicativi dei lassi di tempo positivi e negativi all’interno dell’anno. Per questo, oggi parliamo dell’inizio di questa primavera, analizzando chi è baciato dalla buona sorte e chi invece non lo è. Infatti, la sfortuna ci vede benissimo per questi segni che farebbero a stare tranquilli almeno fino alla fine di aprile. Scopriamo insieme di quali si tratta e chi invece se la passa decisamente meglio.

Il periodo dell’anno in cui siamo appena entrati

Dal 21 di marzo siamo ufficialmente entrati nella stagione dell’Ariete, segno che inaugura un nuovo giro della ruota zodiacale e che può essere assimilato ad un vero e proprio Capodanno. La primavera, infatti, è il periodo di inizio anno per l’astrologia e si coniuga bene con il risveglio della natura. Dato il transito del Sole, il più fortunato di questo periodo almeno fino alla seconda metà del mese è sicuramente l’Ariete. Questo sarà rafforzato ulteriormente dalla Luna nuova del prossimo 1 aprile e avrà degli effetti benefici, di cui abbiamo già parlato. A seguire, ci sono anche gli altri segni di fuoco, quindi Leone e Sagittario.

Godono di minori privilegi, ma sono sempre dalla parte più vantaggiosa, anche i segni di Aria. Ci riferiamo nello specifico quindi a Gemelli e Acquario. Quest’ultimo soprattutto avrà un aprile veramente prolifico sia nei soldi che nell’amore. La Vergine poi esce da un periodo di forte opposizione dovuto al periodo dei Pesci.

La sfortuna ci vede benissimo per questi segni che dovrebbero cercare di stare calmi e schivare i colpi della malasorte

A essere esclusa da questi benefici è sicuramente la Bilancia, data la sua naturale opposizione con l’Ariete. Il primo rappresenta l’io, l’azione e l’aggressività. La seconda invece porta l’insegnamento a un livello più alto, quindi al noi, all’armonia fra le parti e al confronto costruttivo. In questo periodo dell’anno può quindi sentirsi parecchio messa da parte e travolta da queste energie molto cariche di vitalità. Lo stesso vale per il Toro e per lo Scorpione, che non se la passano troppo bene. Infatti, questi sono già di per sé a disagio in questo periodo e hanno dovuto superare ultimamente delle prove ricche di difficoltà soprattutto nell’ambito lavorativo.

Approfondimento

