L’arrivo della bella stagione sta portando a tutti una ventata di freschezza e serenità, nonostante ciò che si vede sui telegiornali. Infatti, molti stanno pensando di prendersi del tempo per sé e di cercare di rimettersi in carreggiata dopo tanto tempo. Per alcuni sicuramente è più facile che per altri. Oggi parliamo di uno dei maggiori favoriti delle stelle, stilando le previsioni per i mesi a venire. Sarà possibile vivere una primavera splendente e ricca di soldi per un segno che inizia questo periodo in maniera baldanzosa e scoppiettante. Scopriamo insieme chi è il fortunato che gode di questi grandi influssi benefici.

Le caratteristiche intrinseche di questo segno

Stiamo parlando dell’Ariete, ovvero del primo segno di tutta la ruota zodiacale. A livello archetipico questo rappresenta il bambino e, come lui, è entusiasta e pieno di voglia di scoprire ciò che lo circonda. Idealmente si ricollega al risveglio della natura, caduta in torpore nei mesi dell’autunno e dell’inverno, dal periodo del Capricorno fino a quello dei Pesci.

Per questo suo carattere indomito e intraprendente l’Ariete è spesso inserito dagli astrologici sul podio dei segni più attraenti dello zodiaco. Per questo, con l’entrata nel suo segno, tutti noi cominciamo a sentirci più carichi di energia e di una rinnovata voglia di metterci in gioco. Vediamo però insieme cosa il cielo gli riserva nei prossimi mesi.

Una primavera splendente e ricca di soldi e fortuna per questo segno baciato dalle stelle fra marzo e aprile

I nati sotto il segno dell’Ariete non sono dei soggetti che si danno facilmente per vinti. Infatti, dopo questi due anni di tensioni e tristezze, sono pronti a tornare protagonisti della scena, da bravi segni di fuoco quali sono. E come dice un famoso detto popolare: “cuor contento il ciel l’aiuta”. Cominciano infatti a dipanarsi le ultime tensioni lavorative e monetarie e si va verso un periodo di relativa distensione, che ha incominciato già a farsi sentire dal 20 in poi. Il culmine di questo momento positivo sarà a metà aprile.

Anche maggio, però, grazie all’energia positiva di Giove, sarà vissuto particolarmente bene soprattutto nel campo lavorativo. Sarà infatti possibile ottenere dei riconoscimenti importanti e raggiungere dei traguardi che prima sembravano insperati. Questo incremento della propria posizione potrebbe portare anche a dei guadagni monetari, anche per i più giovani. Questa quantità di fortuna vale anche per un altro segno che sta tagliando dei grandi traguardi.

