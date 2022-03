I prodotti per pulire casa non devono necessariamente essere costosi, come spesso si crede. Ci sono infatti delle soluzioni fai da te alternative che portano a ottimi risultati senza troppa fatica. In genere, molti degli ingredienti che si usano per autoprodurre i detergenti in casa sono naturali e si trovano facilmente in dispensa. Con due soli alimenti comunemente usati in cucina possiamo ad esempio smacchiare lo sporco più incrostato dal nostro arredamento in vimini per la bella stagione. Anche se potrebbero servire dei detergenti dedicati per specifiche superfici, come il legno, per tutte le altre sono sufficienti degli ottimi detergenti universali. Bastano solo tre ingredienti e si può ottenere uno sgrassatore milleusi naturale, economico e che dura a lungo.

È questo lo sgrassatore universale casalingo fai da te per profumare le stanze e far brillare le superfici di casa

Per preparare lo sgrassatore milleusi per la casa serve un ingrediente base dal potere sgrassante. In natura se ne trovano diversi e uno di questi è il comunissimo alloro. Prima di iniziare con la preparazione, bisogna far macerare l’alloro nell’alcol, in modo da farne emergere tutte le proprietà. Serviranno quindi 260 ml di alcol alimentare e 150 ml di acqua demineralizzata. Questa soluzione va messa in un barattolo insieme a circa 60 g di foglie di alloro, fresche o secche. Bisogna fare in modo che la soluzione liquida ricopra completamente le foglie.

Quindi, bisogna lasciar riposare per circa 20 giorni la soluzione in un luogo buio e asciutto. Il barattolo non va completamente chiuso, quindi il tappo dovrà essere solo appoggiato, e bisogna mescolarne il contenuto una volta al giorno.

Come preparare il detergente milleusi con l’alloro macerato

Trascorsi i giorni necessari per la macerazione, si può passare alla preparazione dello sgrassatore vero e proprio. Basterà filtrare la soluzione con l’aiuto di un colino e versarla all’interno di un nebulizzatore. Grazie alla presenza di alcol, questo detergente si può conservare per diversi mesi senza che perda efficacia. Dai fornelli ai sanitari, è questo lo sgrassatore universale casalingo in grado di eliminare lo sporco in modo naturale e lasciando un buon profumo.

Per arricchirlo e renderlo ancora più efficace contro lo sporco ostinato, si possono aggiungere altri ingredienti naturali profumati dal potere sgrassante. Gli specchi e i vetri, invece, potrebbero aver bisogno di un trattamento particolare. A tale proposito, si potrebbe usare un prodotto naturale molto usato per i panni, ma efficace anche per eliminare gli aloni.