Sia a pranzo che a cena, esistono pochissimi cibi così gustosi come un buon piatto di pasta. Davvero facile e veloce da preparare, questo tipo di pietanza è la regina indiscussa della cucina italiana, sia per gusto che per versatilità. In questo articolo, allora, vedremo assieme come preparare degli spaghetti davvero semplici ma gustosi, usando solo ingredienti genuini e poco costosi.

Tutti gli ingredienti necessari per questa ricetta

80 g di pomodori secchi sott’olio;

80 g di pinoli;

20 g di parmigiano grattugiato;

20 g di parmigiano a scagliette;

1 spicchio di aglio;

basilico fresco;

4 cucchiai di olio extravergine di oliva;

sale;

pepe.

Bastano giusto 15 minuti e questi pochi ingredienti per fare un primo strepitoso e buono da leccarsi i baffi

Per prima cosa, prendiamo i pinoli e mettiamoli a tostare su una padella antiaderente per 3 minuti a fuoco basso. Mescoliamoli continuamente con una spatola in gomma per evitare che si scuriscano troppo e, quando dorati, spegniamo e lasciamoli ad intiepidire. A questo punto, riversiamo i pinoli all’interno di un mixer, aggiungiamo i pomodori, l’aglio sbucciato, il parmigiano grattugiato, un po’ di sale e pepe. Tritiamo il tutto per bene per circa un minuto e uniamo durante il procedimento qualche cucchiaio d’olio. Il risultato voluto dovrà essere un composto leggero e omogeneo, ma che non abbia la consistenza di una purea. Se troppo stopposo, durante il procedimento potremo anche aggiungere pochissima acqua, ma sempre senza esagerare.

Non ci resta che riempire una pentola capiente con acqua e metterla sui fornelli fino a farla bollire. Saliamola con appena un pugno di sale grosso e caliamoci dentro gli spaghetti, per poi scolarli un poco al dente. Durante questo procedimento teniamo da parte un po’ d’acqua di cottura della pasta, che ci servirà nel prossimo passaggio. Per finire, uniamo la pasta assieme al pesto in una ciotola e amalgamiamo il tutto usando, poco alla volta, l’acqua di cottura precedentemente messa da parte. Mescoliamo per bene e trasferiamo la nostra pasta in un piatto da portata ben capiente. Come ultimo passaggio, condiamo con il parmigiano a scaglie e decoriamo con qualche foglia di basilico. Il risultato sarà un piatto buono e veloce da preparare, per il quale bastano giusto 15 minuti e questi pochi ingredienti.

