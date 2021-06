Molti di noi durante questi mesi di sospensione si sono interessati alle serie Tv. Allora c’è una buona notizia: la serie Netflix più amata del momento famosa per i suoi colpi di scena mozzafiato e per i suoi personaggi indimenticabili a breve avrà un’altra stagione. Scopriamo insieme di quale serie Tv si tratta.

“Lupin”, la serie Tv più amata del momento

Stiamo parlando di “Lupin”, serie che ricalca le gesta dell’omonimo ladro gentiluomo uscito dalla penna di Maurice Leblanc.

Nella trama Assane Diop è un giovane ragazzo di colore il cui padre viene ingiustamente incastrato e condannato per il furto di una collana. L’uomo, sopraffatto dalla vergogna, sarà trovato impiccato in carcere.

Il protagonista, quindi, cresce con l’idea di vendicare il padre, ma riesce a farsi strada nella vita diventando l’imitatore di Arsène Lupin. In questo modo riuscirà man mano ad avvicinarsi alla verità.

Finalmente dopo tanta attesa l’11 giugno di quest’anno è uscita la seconda stagione, sempre distribuita da Netflix. È stato anche annunciato l’arrivo di una terza parte che conterrà un finale a lieto fine.

Non si sanno ancora dettagli precisi ma l’uscita dovrebbe essere prevista entro i primi mesi del 2022. Il colosso della distribuzione non ha ancora dato una conferma ufficiale ma sul sito sono presenti degli indizi che la danno praticamente per certa.

Ovviamente è riconfermata la presenza di Omar Sy, attore già famoso per la sua interpretazione in “Quasi Amici” laddove interpreta Assane.

Anche gli interpreti che hanno il ruolo della madre e del figlio saranno sicuramente ancora nel cast. Per gli altri si devono attendere ulteriori risposte.

