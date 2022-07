Agosto è per antonomasia il mese delle vacanze estive e delle ferie, in cui tutti abbiamo la possibilità di staccare la spina dalla routine e rilassarci. Uno dei migliori modi che abbiamo per trascorrere questi giorni potrebbe essere quello di recuperare alcune serie TV che abbiamo lasciato in sospeso.

Tra la miriade di titoli usciti nelle scorse settimane possiamo, ad esempio, guardare l’ultima stagione di Virgin River. Oppure possiamo andare a recuperare quelli che sono ormai diventati dei cult della piattaforma, come Stranger Things, Better Call Soul e tanti altri. Tuttavia vi è anche un’altra serie TV assolutamente da non perdere, in uscita nei prossimi giorni. Vediamo di quale si tratta.

La serie Netflix che ha stregato pubblico e critica, in arrivo il 10 agosto

Il 10 agosto, sulla piattaforma Netflix, verrà trasmessa la terza ed ultima stagione di una serie TV davvero imperdibile. Stiamo parlando di Locke & Key, una serie fantasy e drammatica creata da Joe Hill e basata sull’omonimo fumetto. I protagonisti della storia sono 3 fratelli che si trasferiscono in una casa ancestrale in Massachusetts dopo il tragico assassinio del padre.

Ciò che i ragazzi non sanno, inizialmente, è che all’interno dell’abitazione vi sono delle chiavi magiche in grado di conferire loro una serie di poteri ed abilità. Tuttavia, nel corso delle puntate, dovranno fronteggiare un demone, Dodge, che vuole assolutamente impossessarsi delle chiavi.

La fine della seconda stagione e come potrebbe proseguire la storia

Senza aggiungere ulteriori spoiler, la seconda stagione di Locke & Key si era conclusa con lo scontro diretto tra i fratelli Locke e il demone. Il conflitto aveva messo a repentaglio le sorti dell’intera città a seguito della creazione di altre chiavi magiche. Una di queste, alla fine, ha riportato in vita il capitano Frederick Gideon che incarna dentro di sé il primo demone.

Dal trailer ufficiale, uscito il 28 luglio, si può intuire che anche la terza stagione sarà ricca di colpi di scena. All’inizio la situazione sembra essere abbastanza tranquilla per i fratelli Locke, ma ben presto si accorgeranno dei pericoli che dovranno affrontare. Bode, infatti, a quanto pare, scoprirà una nuova chiave in grado di sbloccare una sorta di macchina del tempo. Nello stupore generale, è da qui che inizieranno i veri problemi, con il potente Gideon che minaccerà le sorti del Mondo intero. Quindi, ecco la serie Netflix che ha stregato praticamente tutti e che possiamo vedere anche sotto l’ombrellone.

