Nonostante il calo di abbonati registrato negli ultimi mesi, Netflix è sempre in continuo aggiornamento. Anche durante l’estate, infatti, il suo catalogo continua ad espandersi con l’uscita di nuovi episodi di alcuni cult come Stranger Things e Better Call Soul.

Oltre a queste, sulla piattaforma sono uscite anche altre serie TV nuove e altrettanto promettenti. Fra queste ricordiamo Resident Evil, lo spin off del famosissimo videogioco, disponibile dal 14 luglio.

Nei prossimi giorni, però, usciranno altre serie TV davvero molto interessanti. Tra le più attese, ad esempio, troviamo Uncoupled, una nuova commedia in uscita il 29 luglio sulla piattaforma streaming. Nelle prossime righe sveleremo alcuni dettagli della trama e il cast di questa serie TV che sicuramente riscuoterà parecchio successo.

Arriverà presto su Netflix quest’esilarante commedia che avrà come protagonista un attore di How I Met Your Mother

Gli 8 episodi della serie TV saranno incentrati sulla storia di Michel Lawson, un uomo convinto di avere una vita perfetta. Infatti, egli poteva contare su un bel gruppo di amici, un lavoro da agente immobiliare e un marito attento e premuroso. Tutte le certezze, però, crollano quando proprio il marito, Colin, decide di lasciarlo dopo ben 17 anni di relazione. Micheal, quindi, da un giorno all’altro si ritrova ad essere un quarantenne gay “disaccoppiato”, in una città come New York. Spaesato e colpito nell’orgoglio, Micheal cercherà di rimettersi in gioco e risollevarsi, senza affrontare non poche difficoltà. Ad aiutarlo, però, ci saranno Suzanne, la sua migliore amica, Billy, Stanley e Clair, una cliente ricca e snob, anch’ella alle prese con un divorzio.

Insomma, dalle anticipazioni pare che Uncoupled sarà una serie TV davvero brillante, che tratterà l’amore da un punto di vista nuovo. Parafrasando le parole degli autori, i temi che riguardano i sentimenti, la perdita e il reinventare se stessi sono sentiti da tutti. Quindi, nonostante il protagonista sia omosessuale, la commedia parlerà e si rivolgerà ad un pubblico universale.

Cast di Uncoupled

Il protagonista della serie, Michael, sarà interpretato da Neil Patrick Harris, attore, comico e cantante divenuto celebre nella serie How I Met Your Mother. Al suo fianco reciteranno anche Tisha Campell, che interpreterà Suzanne, Emerson Brooks nel ruolo del meteorologo Billy e Brooks Ashmanskas, che vestirà i panni di Stanley. Quindi arriverà presto su Netflix quest’esilarante commedia da non perdere assolutamente e che ci permetterà di riflettere molto sull’amore e sui sentimenti.

