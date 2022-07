Come spiare un cellulare a distanza gratis per scoprire tradimenti e guai

Tutti abbiamo WhatsApp sul cellulare. L’applicazione di messaggistica istantanea ci ha salvato da un’infinità di ricariche e, di conseguenza, ci ha aiutato a risparmiare fior di quattrini. Basta solo avere un WI FI oppure la connessione dati incorporata. Cosa che, ormai, tutti gli smartphone hanno.

WhatsApp ha unito persone lontane. Ha facilitato la condivisione di momenti indimenticabili. Ha contribuito alla nascita di nuove conoscenze e relazioni. Ma, altresì, anche alla loro rottura. Quante chat compromettenti abbiamo trovato sullo smartphone del nostro partner?

I più furbi, magari, hanno utilizzato la funzione archivio per conservare delle chat senza eliminarle, ma anche senza farle comparire nella home. In questo modo, molti hanno mantenuto una relazione extraconiugale, ma molti sono stati anche scoperti.

Ma un altro modo per testare la fedeltà di una persona, che sia anche un’amica, un figlio, oltre al partner, è la localizzazione dello smartphone. Ecco come spiare un cellulare a distanza gratis per scoprire se una persona cara ci ha detto la verità su dove si trova.

Questione di legalità

Prima di addentrarci nel vivo del discorso, è di fondamentale importanza sottolineare che spiare un cellulare o localizzarlo, senza autorizzazione da parte del soggetto, è un reato perseguibile penalmente. Ecco perché oggi vedremo come farlo in maniera legale.

Va precisato che, affinché sia tutto nella norma, il modo per localizzare un cellulare è attraverso il consenso. Pertanto, qualora non avessimo l’autorizzazione da parte del destinatario, non potremo localizzarlo. O, quantomeno, legalmente.

Difficile oltre che reato

Inoltre, localizzare un cellulare senza consenso è difficile, oltre che essere un reato. Ci sarebbero delle applicazioni da scaricare, ma che in questa sede non tratteremo. Per localizzare un cellulare smarrito, invece, il modo più veloce sarebbe la funzione Trova dispositivo incorporata sullo smartphone. Però, anche in questo caso, è difficile da eseguire senza l’attivazione della funzione.

Come spiare un cellulare a distanza gratis per scoprire tradimenti e guai

Se il nostro intento è quello di vedere dove sono i nostri figli o il nostro partner, per appurare che non si siano cacciati nei guai o per scoprire se la dolce metà abbia detto la verità, vi sarebbe il parental control. È possibile effettuare il controllo anche sul cellulare del partner, ma a condizione che egli stesso abbia dato l’autorizzazione, così come i figli.

Un’ottima applicazione di parental control è Google Family Link, che funziona con l’account di Google. Ricordiamo, però, che per attivarla è necessario il consenso dei destinatari. Pertanto possiamo spiare il cellulare e la posizione dei nostri cari, a patto che questi ne siano a conoscenza.

