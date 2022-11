La semplicissima tecnica che farebbe evitare i peli incarniti su gambe e inguine

Che crescano sulle gambe, nella zona bikini o in faccia, i peli incarniti sono un inconveniente che risulta sempre fastidioso, e a volte addirittura doloroso o pericoloso in caso di infezioni. Alcune persone sono più portate allo sviluppo dei peli incarniti, ma tutti possiamo prevenire, per quanto possibile, la loro comparsa utilizzando alcune semplicissime regole quando ci radiamo o depiliamo.

Tagliamo i peli nella direzione di crescita e mai contropelo

Il segreto che ancora molti non conoscono per limitare al massimo la crescita di peli incarniti è semplicemente di radere i peli nella direzione di crescita. La maggior parte di noi si rade invece “contropelo”, come viene più naturale, per ottenere una rasatura più profonda. Ma questo comportamento potrebbe rischiare di favorire la crescita dei peli incarniti. Se abbiamo spesso questo problema, dunque, proviamo invece a raderci nella direzione del pelo. Questo vale non soltanto per le gambe, o il viso nel caso degli uomini, ma anche per l’inguine, le braccia o anche le sopracciglia se usiamo un mini rasoio apposito. Ma ci sono anche altre regole di buona condotta per evitare lo sviluppo di peli incarniti.

La semplicissima tecnica che farebbe evitare i peli incarniti è semplice ed ammorbidirebbe la pelle

È sempre buona regola utilizzare una crema idratante appena usciti dalla doccia. Questo vale soprattutto in inverno, quando la pelle tende ad essere molto più secca. E i vestiti aderenti non aiutano certamente ad alleviare il fastidio procurato dalla pelle secca, che rischia anche di facilitare la comparsa dei peli incarniti. Per questo motivo è importante utilizzare, soprattutto durante la stagione fredda, anche una crema emolliente, che ammorbidirà gli strati più esterni della pelle. In questo modo, i peli, mentre crescono, riusciranno a “bucare” più facilmente l’epidermide e sarà meno probabile che crescano conficcati sotto la pelle. Ricordiamo anche che i peli sono tra i primi indicatori di squilibri nella dieta. I peli incarniti, in particolare, sarebbero tra i sintomi di una carenza di vitamina C. Assicuriamoci dunque che la nostra dieta sia sempre sana ed equilibrata per la salute di tutto il corpo e anche della pelle.

Non radersi troppo frequentemente

La semplicissima tecnica che farebbe evitare i peli incarniti prevede anche un altro comportamento alla portata di tutti: semplicemente radersi meno spesso. In particolare sul viso e sulle gambe, la rasatura troppo frequente potrebbe creare irritazioni. Cerchiamo dunque di lasciar passare più tempo tra una depilazione e l’altra per limitare ancora di più il numero di peli incarniti.