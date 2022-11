Tutti chiedono la ricetta dei panini alla zucca morbidi, super buoni e a cui è impossibile resistere!

La zucca è un ortaggio molto salutare e versatile. È ottimo sia da cucinare come contorno che come condimento per la pasta. Si presta inoltre alla preparazione di squisiti dolci anche semplici e veloci. L’esempio lampante ne è la torta in tazza alla zucca, che si prepara in appena 10 minuti e con pochissimi ingredienti.

In pochi sanno che si presta anche alla preparazione di sofficissimi panini alla zucca. Oltre ad essere molto buoni, sono anche facili da preparare e la ricetta che illustreremo si prepara in meno di un pomeriggio.

La parte della ricetta che richiede più tempo è la lievitazione. Dopodiché ci vorrà davvero poco tempo per poter finalmente sfornare i panini e gustarli quando sono ancora caldi e fragranti.

Ingredienti per 10 panini alla zucca

200 g di farina manitoba;

5 g di lievito di birra fresco;

100 g di purea di zucca cotta e asciutta;

1 bicchiere di acqua;

20 ml di olio extravergine di oliva;

1 tuorlo d’uovo;

semi di zucca per guarnire (facoltativi);

sale fino.

Tutti chiedono la ricetta dei panini alla zucca facili e veloci da preparare

Il primo passo è mescolare mezzo bicchiere d’acqua assieme a metà della farina e al lievito di birra. Mescolare fino ad ottenere una pastella. Coprirla con la pellicola trasparente e metterla a lievitare nel forno spento fino a raddoppio.

Toglierla dal forno e metterci sopra la purea di zucca. Deve essere rigorosamente asciutta affinché la preparazione dei panini vada a buon fine.

Aggiungere il resto della farina e dell’acqua e poi sale fino e olio extravergine di oliva. Impastare a mano fino a dare la forma di una palla all’impasto. Ricoprire nuovamente la ciotola con della pellicola trasparente e far lievitare l’impasto in forno fin quando non raddoppierà. Infine, usarlo per formare dei panini dal peso di circa 50 grammi ciascuna. Disporli su una teglia rivestita di carta forno e farle lievitare per 1 altra ora di tempo.

Non resta che cuocerli e poi saranno pronti per essere messi in tavola

Spennellarli con il tuorlo d’uovo e ricoprirli con dei semi di zucca. Quindi, cuocerle in forno preriscaldato a 180° fin quando non si doreranno in superficie. Ci vorranno all’incirca 15 minuti. Al termine di questo lasso di tempo saranno finalmente pronti.

Quando mangiare i panini alla zucca e come farcirli

Tutti chiedono la ricetta dei panini alla zucca, una golosa alternativa al solito pane. Prepararli, come abbiamo visto, è davvero alla portata di tutti. Vale inoltre la pena provarci in un periodo in cui il prezzo del pane è salito.

Possono essere mangiati per colazione dopo averci spalmato sopra un velo di marmellata. In alternativa, si prestano ad essere farciti con alimenti sapidi che diano risalto al sapore dolce della zucca. Per renderli ancora più buoni, si può optare per tostarli e metterci sopra della zucca grigliata assieme a del gorgonzola oppure a della provola.