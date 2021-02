Tra i numerosi disturbi di cui possiamo soffrire particolarmente d’inverno, ce n’è uno estremamente fastidioso che colpisce una buona percentuale della popolazione: la pelle secca, in particolare sulle gambe e sulle braccia. Questo disturbo si verifica soprattutto d’inverno perché la nostra pelle è meno idratata, e l’utilizzo di vestiti pesanti e aderenti può irritarla ancora di più e renderla secca e squamosa.

Se non abbiamo trovato nessuna crema idratante che può risolvere il problema, niente paura, esiste un metodo testato da secoli che può venirci in aiuto.

Per rimediare alla pelle secca d’inverno utilizziamo questo trucco naturale nella doccia.

Possiamo usare l’olio direttamente sulla pelle

La migliore sostanza idratante che viene usata da millenni è ovviamente l’olio vegetale. Ed è appunto utilizzando direttamente l’olio sulla pelle che potremo risolvere finalmente il problema della pelle secca d’inverno. Ma perché usarlo direttamente in doccia? È meglio applicare l’olio sulla pelle bagnata, in modo da distribuirlo in maniera uniforme, e farlo assorbire meglio, lasciando la nostra pelle meno unta. Inoltre, utilizzandolo direttamente in doccia, non rischieremo di fare disastri e ungere pavimento e sanitari nel bagno.

Per rimediare alla pelle secca d’inverno utilizziamo questo trucco naturale nella doccia: distribuiamo l’olio sulla pelle appena prima di uscire dalla doccia, e poi tamponiamolo con l’asciugamano, senza però asciugarlo del tutto.

Ma quale olio è meglio utilizzare?

Quali oli utilizzare

Possiamo utilizzare anche il normale olio di oliva, ma se vogliamo coccolare il nostro corpo ancora di più, possiamo scegliere degli altri oli perfetti per la pelle.

Per ridurre smagliature e imperfezioni sono perfetti l’olio di mandorle o l’olio di semi di lino. Per una pelle profumatissima possiamo invece investire in una boccetta di olio di Argan, raffinato ed elegante. Ma l’olio che più ci saprà aiutare in queste circostanze è l’olio di cocco, profumatissimo e super idratante. L’olio di cocco è anche perfetto per creare una ‘crema solare naturale’ per proteggere i capelli, ecco come fare.