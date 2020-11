Rimuovere i peli superflui è il primo passo nella beauty routine della maggior parte di noi. Esistono moltissimi metodi per rimuovere i peli superflui da gambe, ascelle e viso, la maggior parte dei quali non presentano problemi per la nostra pelle (attenzione a rimuovere i peli dei nei con la tecnica giusta, ecco alcuni consigli).

Alcune parti del corpo sono però più delicate di altre, e hanno bisogno di un occhio di riguardo. È importante fare attenzione quando decidiamo di rimuovere i peli superflui specialmente se utilizziamo un metodo ‘brusco’ come la ceretta. Una delle zone più delicate è sicuramente quella del contorno occhi e delle sopracciglia. La ceretta alle sopracciglia può causare traumi e invecchiamento precoce della pelle, ecco come evitarlo.

La ceretta tira la pelle delicata degli occhi e può causare danni

Purtroppo c’è un prezzo da pagare per la velocità e la semplicità della ceretta: essa può causare traumi quando la utilizziamo su una parte del corpo delicata. Quando utilizziamo delle strisce per rimuovere la cera, infatti, non strappiamo soltanto i peli, ma andiamo anche a tirare la pelle sottostante. Questo può causare irritazione, screpolature, o anche danneggiare il tessuto della pelle e causare invecchiamento precoce.

Inoltre, non sempre le cere utilizzate sono di alta qualità e potrebbero causare irritazioni e allergie. La ceretta alle sopracciglia può causare traumi e invecchiamento precoce della pelle, ecco come evitarlo.

Pinzetta, filo ed epilatore sono nostri amici

Dunque quale tecnica è meglio utilizzare per liberarsi dei peli superflui sulle sopracciglia? Esistono molte alternative alla ceretta tradizionale. Possiamo utilizzare ad esempio una pinzetta per rimuovere i peli uno ad uno. Un’altra tecnica molto apprezzata, e meno dolorosa sia della ceretta che della pinzetta, è la depilazione col filo. Se troviamo un’estetista esperta di depilazione col filo, le nostre sopracciglia ci ringrazieranno. Esistono anche degli epilatori di dimensioni molto ridotte fatti apposta per rimuovere i peli del viso, come baffi e sopracciglia, che sono più delicati sulla pelle della ceretta tradizionale.