Sulle spalle dei genitori pesano molte spese relative al mantenimento e al soddisfacimento delle esigenze dei figli. Di sicuro può confortare sapere che si possono ottenere rimborsi di oltre 600 euro dall’Agenzia delle Entrate per figli studenti nel 2021. Ancor di più farà gioire i contribuenti la notizia secondo cui si può attualmente beneficiare di un aumento del tetto massimo di spese da portare in detrazione fiscale. Ricordiamo infatti che nel 2015 si applicava lo sconto fiscale pari al 19% sulle spese scolastiche fino alla soglia di 400 euro.

Attualmente invece si può far leva su rimborsi di oltre 600 euro dall’Agenzia delle Entrate per figli studenti nel 2021. Molto spesso i costi da sostenere per garantire un percorso di istruzione ai propri figli risultano particolarmente alti. Non a caso, la Redazione ha ricordato la possibilità di richiedere “Assegni da 200 a 500 euro per studenti di scuole superiori che presentano domanda entro marzo 2021”. Esistono infatti agevolazioni economiche e sconti fiscali con cui il Governo sostiene e aiuta le famiglie ad affrontare alcune voci di spesa più onerose. Anche chi ha figli ancora piccoli che frequentano l’asilo nido sia privato che pubblico possono beneficiare delle detrazioni fiscali al 19%.

Il limite di spesa detraibile per il pagamento delle rette di asili nido coincide con un importo massimo di 632 euro per ogni figlio. Il che equivale a dire che il genitore che versa la retta mensile all’asilo nido riceverà un rimborso pari a 120 euro. Diverso il caso in cui nel nucleo familiare rientrano figli in età scolare che frequentano scuole elementari, medie e superiori. Ciò perché il limite massimo di spese scolastiche che si può detrarre nella dichiarazione dei redditi corrisponde a 800 euro. Applicando lo sconto fiscale del 19% si ottiene un rimborso di 152 euro per ogni figlio fiscalmente a carico che segue un percorso scolastico. Nella dichiarazione reddituale con Modello unico o 730 bisogna aver cura di inserire copia dei pagamenti che il contribuente deve effettuare unicamente con mezzi tracciabili.