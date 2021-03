Il canone Rai è addebitato automaticamente nella bolletta dell’energia elettrica. Ma cosa succede ai coniugi con diversa residenza pagano il canone Rai due volte in bolletta? I coniugi che hanno residenze diverse ma le bollette intestate, si vedranno addebitare in bolletta il canone Rai. Quindi, il canone verrà pagato due volte, uno per ogni residenza. Ma come fare per non pagarlo? Verifichiamolo.

Coniugi con diversa residenza pagano il canone Rai due volte in bolletta?

La norma generale precisa che il canone Rai è dovuto solo per l’abitazione di residenza. Quindi, i coniugi che hanno residenze diverse sono tenuti al pagamento del doppio canone Rai.

Ma come fare per non pagare il canone Rai? Nel caso si hanno doppie utenze intestate separatamente, ma si risiede in un’unica abitazione bisogna comunicare al Fisco segnalando che il canone è già pagato dal coniuge.

Purtroppo, i coniugi che vivono in due residenze diverse sono tenuti a pagare il canone per ciascuna residenza. L’unico modo per non pagare il canone è nel caso in cui non si detenga la televisione. In questo caso, è possibile inviare un’apposita dichiarazione di autocertificazione all’Agenzia delle Entrate.

Esenzione canone Rai

L’esenzione del canone Rai è prevista solo in due casi:

a) nel caso non si possegga l’apparecchio televisivo;

b) se il canone è già pagato da un membro del nucleo familiare, intestatario di un’altra bolletta.

Invece, due coniugi che hanno due residenze diverse e in possesso di apparecchi televisivi, sono obbligati a pagare il canone Rai.

Bisogna chiarire, che per il Fisco la semplice intestazione di un utenza elettrica, fa dedurre il possesso di una TV. Questo significa che sarà addebitato automaticamente il canone a tutti coloro che hanno un’utenza intestata.

Quindi, non pagare il canone è possibile solo su esplicita richiesta di esenzione di non detenzione da inoltrare, entro il 30 aprile, tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate. È possibile compilare e inoltrare da qui la domanda: dichiarazione sostitutiva Tv.