Perché ingrassiamo con l’avanzare dell’età? La classica domanda che tutti ci facciamo e che spesso ruota intorno al concetto di metabolismo. Più invecchiamo, meno il metabolismo funziona e di conseguenza ingrassiamo. Tutto vero, unito anche al fatto che rallentiamo forzatamente l’attività fisica e diventiamo più sedentari. Ma la scienza della nutrizione svela finalmente l’incredibile motivo per il quale ingrassiamo invecchiando. A stabilirlo un recente studio svedese, che ha analizzato il cosiddetto “turnover lipidico”. Vediamo nello specifico assieme ai nostri Esperti cosa nasconde questo concetto e perché molti di noi ingrassano con l’età.

Ecco perché prendiamo peso con l’età

La scienza della nutrizione svela finalmente l’incredibile motivo per il quale ingrassiamo invecchiando, a causa del:

rallentamento con il quale avviene il ricambio di lipidi nelle nostre cellule adipose.

Non facciamoci spaventare dalla difficoltà dei termini tecnici, perché il concetto è molto più semplice di quanto pensiamo. Col passare degli anni nel nostro organismo cambia radicalmente il rapporto tra i grassi che rimangono e quelli che smaltiamo. E, fin qui ci siamo. Gli scienziati svedesi hanno tenuto sotto osservazione per oltre 10 anni un centinaio di persone, analizzando proprio il tessuto adiposo. È emerso che più avanti andiamo con gli anni è più lenta è la velocità con la quale c’è il ricambio dei grassi all’interno del nostro corpo. In pratica, rallenta lo smaltimento di grassi e tossine, ma anche l’immagazzinamento di quelli utili e salutari. Per questo si parla di “turnover lipidico”, prendendo spunto da un termine sportivo.

Come cercare di arginare questo fenomeno

Dalle persone analizzate nel test è emerso che, se accettiamo passivamente questo ricambio, rischiamo di ingrassare del 20% in più rispetto a chi invece si attiva. E, attivarsi, passa semplicemente da due azioni: mangiare meno e meglio, non smettere mai di fare attività fisica. E, alcuni dei tester che negli anni, anche per motivi fisici, sono finiti a fare una vita sedentaria, sono ingrassati molto di più rispetto ai colleghi.

Approfondimento

2 alimenti che non hai mai sentito nominare ma che sono una miniera d’oro per la salute