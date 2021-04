Probabilmente, salvo la Sardegna, la settimana prossima gran parte della Penisola diventerà zona gialla. Avremo, pertanto, più possibilità di muoverci in Regione anche nel week end.

Per trascorrere l’ultimo week end rosso o arancione in casa, potremmo sfruttare questo tempo per divertirci tutti insieme in famiglia. Ecco alcuni consigli.

Diventare donatori di voce

Si può leggere un libro a più voci, registrando l’audio per realizzare un libro parlato per non vedenti, divenendo così donatori di voce.

Sono molte le associazioni che ricercano volontari e un progetto simile potrebbe durare a lungo divenendo un’occasione di ritrovo anche quando non saremo più costretti a stare sotto lo stesso tetto.

Il “duvet day” in senso vero

Nel Regno Unito, il “duvet day” è una specie di giorno di permesso, detto giorno del piumino perché si può stare a letto tutto il giorno. Dagli USA, invece, ci arriva la tradizione della trapunta di famiglia, una coperta che si cuce con l’aiuto di tutta la famiglia e che può avere anche su foto su tessuto.

La nostra idea è quella di una giornata del piumino vera e propria, durante la quale si realizza tutti insieme una trapunta patchwork. Ognuno porterà il proprio contributo con il proprio quadretto. E poi si andrà a cucirli tutti insieme.

Investigare creando un albero genealogico

Fare ricerche sui propri antenati e tenendo a portata di mano telefono ed internet per costruire l’albero genealogico con una vera attività investigativa.

Si può telefonare ai parenti chiedendo informazioni e ricordi per procedere a ritroso nel tempo. Si può cercare se si hanno antenati venuti o emigrati all’estero. Oppure, addirittura, antenati nobili con stemma araldico.

Storie a più mani per concorsi letterari

Infine fra le 5 attività da fare intanto che siamo tutti in famiglia nell’ultimo week end rosso o arancione, non dimentichiamo la scrittura.

Un bel modo di passare due giornate in casa è scrivere una storia a più mani e partecipare a un concorso letterario con la famiglia.

Anche ad aprile, sono aperte le iscrizioni per molti concorsi letterari, di poesia o narrativa, per novelle o romanzi. Si può scegliere quello che piace di più e si tenta di vincere il premio (spesso in denaro).

Rinnovo armadi e vendita su eBay

È arrivato il momento del cambio di stagione e dobbiamo rinnovare gli armadi con l’abbigliamento primaverile.

Ogni componente della famiglia potrà decidere quali capi o accessori non utilizzare più e, se in buone o in ottime condizioni, ci si può guadagnare anche.

A fine giornata ognuno avrà radunato degli oggetti o capi da vendere via web. Potremo, quindi, allestire un set fotografico per creare gli annunci da mettere poi online sulle piattaforme di inserzioni gratuite come eBay.

Non ci resta che augurare buon week end con le 5 attività da fare intanto che siamo tutti in famiglia nell’ultimo weekend rosso o arancione.