Ogni giorno ci ritroviamo a svolgere quasi sempre la stessa routine. Gli impegni personali e il lavoro si intrecciano senza fine. E sempre più spesso ci rechiamo agli Uffici Postali per fare le nostre commissioni.

Notiamo con facilità quante persone attendano il proprio turno in coda. Chi per le bollette da pagare chi per spedire pacchi o lettere.

Ovviamente ci sono impegni che non possono essere rimandati. Le scadenze vanno rispettate dopo tutto. E quindi anche noi ci mettiamo religiosamente in fila nell’attesa del nostro turno.

Ma come possiamo ottimizzare i tempi? C’è un modo per saltare la coda in modo corretto?

Sembra davvero incredibile ma basta solo questo semplice trucchetto per evitare interminabili code alle Poste

Abbiamo la soluzione nelle nostre mani se abbiamo uno smartphone. Infatti, da qualche mese è possibile installare sui nostri cellulari o tablet l’app “Ufficio Postale”.

Questa comoda applicazione è disponibile per tutti i cellulari. La si può trovare sia per il sistema iOS che per quello Android. Basteranno pochi click per scaricarla.

Una volta installata ci permetterà di ottenere un ticket elettronico nell’ufficio del nostro paese. Inserendo il CAP della nostra città ci verrà data la possibilità di scegliere la struttura a noi più comoda.

Potremo scegliere poi l’ufficio in base alla distanza o all’orario ed al giorno più conveniente. Inoltre, potremo svolgere tutte le classiche operazioni disponibili normalmente.

Comodità a portata di click

Si potranno pagare bollette e spedire pacchi. Potremo prelevare o versare contanti sul nostro conto postale.

È anche possibile fissare un appuntamento per avviare o concludere la procedura dello SPID.

Ma ricordiamoci sempre di esporre il ticket elettronico quando supereremo la fila. Dimostreremo agli altri utenti di essere in buona fede e magari daremo loro modo di conoscer questa nuova app.

Una volta all’interno dell’ufficio attenderemo il nostro turno. Si consiglia di recarsi presso la struttura almeno quindici minuti prima dell’ora effettiva da noi prenotata. Daremo modo al personale di capire se ci sono più o meno prenotazioni.

Ora siamo più rilassati all’idea di dover fare qualche commissione.

