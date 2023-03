La rivincita dei biscotti secchi: tutte le migliori ricette per non sprecarli oltre salame di cioccolato e cheesecake

Se anche a te avanzano sempre dei biscotti digestive, integrali o al cioccolato non buttarli ma riciclali per preparare dolci veloci e buonissimi.

Tra le cose che avanzano più frequentemente in cucina meritano senza dubbio menzione speciale i biscotti secchi. Di solito li compriamo da inzuppare nel latte o nel tè a colazione, salvo poi saltare quasi regolarmente il primo pasto della giornata causa ritardo. Ed ecco che il povero pacco di biscotti rimane aperto e resta confinato in un angolo della dispensa, fino ad essere dimenticato.

Quando poi finalmente lo recuperiamo, notiamo con grande disappunto che i biscotti hanno perso la loro croccantezza e d’istinto pensiamo di buttarli. Ma in cucina è vietato sprecare, quindi pensiamo a quale possa essere la rivincita dei biscotti secchi: ecco tutte le migliori ricette per trasformarli in dolci golosissimi.

Soluzioni vecchie e nuove

La prima cosa che di solito viene in mente per riciclare i biscotti secchi è un’iconica ricetta della nonna: il salame di cioccolato. Un impasto di uova, burro, zucchero e cacao reso strepitosamente croccante dai biscotti sbriciolati: una bontà senza pari. Alternativa altrettanto comune è poi anche la cheesecake: che sia al cioccolato, alla frutta o allo yogurt, vuole sempre una base fragrante e biscottata. In ogni caso, se vogliamo variare un po’ dalle solite ricette di riciclo, ecco qualche suggerimento in più.

Ad esempio, sapevi che con i biscotti secchi si può preparare anche una deliziosa crema da spalmare o da usare come guarnizione per il gelato? Basta frullare i biscotti con cioccolato bianco tritato e unirli ad un composto di latte caldo zuccherato con miele, aggiungendo dell’olio alla fine. Una volta che la crema si è rassodata è pronta per essere assaggiata!

Inoltre, i biscotti secchi possono essere impiegati anche per rivisitare in modo originale alcune ricette tradizionali, come quella dello strudel di mele. Dopo aver sbucciato le mele e averle condite con del succo di limone, saltale in padella con burro e zucchero per renderle dorate e croccanti. Assieme ai biscotti sbriciolati saranno il ripieno con cui farcire un rotolo di pasta fillo, che va però precedentemente spennellato con del burro fuso. Fai cuocere lo strudel a 180°C per 15 minuti e quando si sarà raffreddato proponilo tagliato a fette, guarnito eventualmente con ciuffi di panna montata.

Ma le ricette facili e veloci non sono finite qui: con i biscotti secchi puoi infatti realizzare delle praline o un classico crumble. Nel primo caso, puoi usare lo stesso impasto del salame di cioccolato e arricchirlo con cannella e frutta secca come mandorle, noci o pistacchi. Una volta ottenute delle piccole sfere, falle raffreddare per renderle compatte, ma ricordati di tenerle qualche minuto a temperatura ambiente prima di servire.

Per quanto riguarda invece il crumble, non devi fare altro che sbriciolare i biscotti con il burro e della granella di nocciole o pistacchi. Questo composto puoi poi usarlo come base o come topping per mousse al cucchiaio monoporzione, arricchiti con la frutta che più ti piace. E a proposito di mousse, consigliatissima quella al cioccolato bianco, crema all’uovo e banane, in cui i biscotti vengono amalgamati alla mimosa.