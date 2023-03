Le location per matrimoni più belle in Campania: ecco gli Oscar del Wedding

Il portale Matrimonio.com ha assegnato anche per il 2023 il prestigioso riconoscimento dei Wedding Awards. Potremmo paragonare questo premio agli Oscar per gli operatori del settore Nozze.

Fra le categorie premiate, ci sono anche le location che rientrano nella sezione Banchetto dal Nord al Sud. Di seguito passeremo in rassegna le location per il ricevimento nuziale più belle della Campania.

Le location per matrimoni più belle premiate con i Wedding Awards Il meccanismo di votazione dei Wedding Awards prevede che siano proprio le coppie registrate sul sito a votare il fornitore a cui si sono rivolte. Infatti gli sposi possono lasciare una recensionie e dare una votazione da 0 a 5 stelle. Fra tutti i premiati con questo importante riconoscimento citeremo le location che hanno raggiunto il punteggio massimo di 5 su 5. Occorre comunque precisare che molte strutture hanno ottenuto voti altissimi come 4.8 o 4.9.

Le migliori location per matrimoni di Napoli

Ecco quindi le location promosse a pieni voti della provincia di Napoli:

• Blue Marine Club di Boscotrecase (voto basato su 357 recensioni);

• Cala Moresca-Anima Mediterranea di Bacoli (80 recensioni);

• Elisabetta Luxury Events di Lettere (282 recensioni);

• Grand Hotel Due Golfi di Massa Lubrense (52 recensioni);

• Il Gabbiano di Bacoli (197 recensioni);

• La Canonica di Lettere (239 recensioni);

• Resort Belvì di Somma Vesuviana (33 recensioni);

• Sohal Beach Events di Bacoli (81 recensioni);

• Torre Saracena di Torre del Greco (56 recensioni);

• Villa Clermont Eventi di Vico Equense (113 recensioni);

• Villa del Vecchio Pozzo di Napoli (116 recensioni);

• Villa Eubea di Pozzuoli (100 recensioni);

• Villa Gitana di Pozzuoli (99 recensioni);

• Villa Riflesso Eventi di Bacoli (165 recensioni);

• Villa Royal di Giugliano in Campania (129 recensioni);

• Vision Events di Bacoli (260 recensioni).

Quali sono le location matrimoni migliori nella provincia di Avellino

Nell’avellinese troviamo 2 splendidi luoghi per ricevimenti con punteggio di 5.0: • La Collina Eventi a Luogosano (273 recensioni);

• Orsini Mood di Mirabella Eclano (34 recensioni).

4 da sogno di Benevento

In provincia di Benevento le location a punteggio pieno sono 4:

• Castello dell’Ettore ad Apice ( 65 recensioni);

• Castello di Faicchio a Faicchio (58 recensioni);

• Palazzo Pecci nel Capoluogo (64 recensioni);

• Villa Aristea di Frasso Telesino (88 recensioni).

Sposarsi a Caserta: le più belle

Ecco le location che hanno fatto l’en plein nel casertano:

• Colle Rajano di Ruviano (211 recensioni);

• Mama Casa in Campania di Cellole (115 recensioni);

• Mamamare di Cellole (65 recensioni);

• Roga Events di Aversa (40 recensioni);

• Tenuta Re Ferdinando di San Prisco (59 recensioni);

• Tenuta San Domenico di Caserta (73 recensioni);

• Villa Serena di Caserta (40 recensioni);

• Villanova di Sclavia di Liberi (51 recensioni).

Le location per matrimoni più belle della provincia di Salerno

Nel Salernitano sono 5 le location che hanno ottenuto anche 5 stelline ossia:

• Hotel Cerere Paestum di Capaccio Paestum (74 recensioni);

• Le Nereidi Eventi di Amalfi (257 recensioni);

• Oleandri Wedding Paestum di Capaccio Paestum (178 recensioni);

• Tenuta Elisa di Eboli (32 recensioni);

• Villapiana Country House di Pellezzano (74 recensioni).

Fra i giudizi dati dagli sposi ricorre l’apprezzamento per la disponibilità del personale di

sala ma anche per le pietanze abbondanti e genuine. Ecco le location per matrimoni più belle in Campania dove il ricevimento è un sogno ad occhi aperti.

