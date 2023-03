Torta di mele: i trucchi della nonna per farla cremosa o soffice oltre che leggerissima

Un piccolo ripasso dei consigli per sfornare una torta di mele buona come quella che preparava la nonna.

Nel fine settimana non c’è niente di più bello che preparare un buon dolce fatto in casa, da sole o in compagnia.

Cucinare rilassa o comunque è una buona occasione per fare un po’ di pratica se non sei una cuoca provetta ma ti piacerebbe diventarla.

In questo caso, il consiglio è ovviamente quello di cominciare con qualcosa di semplice e magari anche di familiare.

Quanto può essere bello, ad esempio, recuperare il ricettario della nonna e cimentarsi nella preparazione della merenda che ti cucinava da bambina?

A tal proposito, la torta di mele non manca mai nei ricettari di famiglia: è un vero e proprio cavallo di battaglia delle nonne.

Anche se si tratta di una ricetta particolarmente semplice, ognuno ha comunque una propria tradizione, che la rende diversa da tutte le altre.

Se però non hai una ricetta tua, ecco come preparare una golosa torta di mele: i trucchi della nonna per farla cremosa sono davvero facilissimi.

Una torta in tante deliziose varianti

Se preferisci una torta dalla consistenza più cremosa, in cui il gusto della mela è preponderante, non devi fare altro che eliminare la farina dall’impasto.

Questo è un grande vantaggio sotto diversi aspetti perché ad esempio puoi gustarla in tutta tranquillità anche se hai problemi di celiachia.

Inoltre, l’impasto risulta molto più leggero e notevolmente più aromatizzato: merito anche del miele e dell’uva sultanina, oltre che di un goccio di liquore.

Se poi vuoi rendere l’aroma ancora più speziato, ti basterà cospargerla di cannella anziché di zucchero a velo una volta sfornata.

Inoltre, se preferisci aggiungere una nota croccante all’impasto, potresti aggiungere degli amaretti sbriciolati, ma anche noci o mandorle tritate.

Oppure, se sei tradizionalista e cerchi un impasto più compatto ma comunque cremoso, puoi provare la versione che segue.

Tutto quello che devi fare è tagliare le mele a cubetti e farle cuocere a fuoco moderato in un pentolino di medie dimensioni.

Prima di avviare la cottura, nello stesso pentolino aggiungi anche lo zucchero, la cannella e una noce di burro.

In questo modo, otterrai una specie di purea di mele che andrà amalgamata al classico impasto di farina, uova e lievito.

Terminata la cottura al forno, potrai gustare una torta morbidissima e cremosa, che si taglia davvero con un cucchiaio.

Torta di mele: i trucchi della nonna per farla cremosa o alta e soffice

In alternativa, se sei fan delle torte altissime e soffici come una nuvola, devi assolutamente prendere nota di questi suggerimenti.

Per prima cosa, sostituisci un terzo della quantità di farina indicata con della fecola di patate per ottenere un impasto notevolmente più morbido.

Attenzione al lievito: spesso si pensa che a grande quantità di lievito corrisponda una torta voluminosa, ma rischi che si gonfi solo al centro.

Usa quindi al massimo una sola bustina di lievito e aggiungi eventualmente un pizzico di

bicarbonato per aiutare la corretta lievitazione.

Infine, terminata la cottura, non estrarre subito la torta dal forno: dopo averlo spento, lasciala riposare sul ripiano interno per una decina di minuti.