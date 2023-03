Da Miu Miu i collant rubano la scena e diventano il nuovo capo must-have

Grande ritorno dei collant e a incoronare questo capo c’è la sfilata di Miu Miu durante la Parigi Fashion Week. Uno studio del quotidiano, un lavoro d’osservazione sulla figura femminile.

Le gambe delle donne tornano le vere protagoniste della stagione. Ma per la stagione prossima saranno accarezzate dai collant. Neri, a pois, color carne o trasparenti, i collant torneranno predominanti nei nostri look e i calzifici ne saranno contenti.

I collant nella sfilata

A dare il via al trend è stata sicuramente lo show di Miu Miu fall winter 2023 2024 che ha sfilato a Parigi qualche giorno fa. Declinati per il giorno e per la notte, i collant tornano protagonisti. L’intera collezione trova ampio respiro nel vestire quotidiano e così sfilano sneakers, leggings, giacche in pelle in stile Prada, maglioni e cardigan.

Un racconto della figura femminile che passeggia per la città portando la borsa nell’incavo del braccio. In passerella i gesti della donna, il capello arruffato e la falcata decisa. E se nella scorsa stagione la gonna era mini, per questa diventa midi, ed esibisce l’orlo dei collant al posto di quello delle mutande firmate Miu Miu.

E se nel 1996 Kate Moss aveva sfilato, sempre per il brand di Prada, indossando solo delle culottes, Emma Corin chiude il nuovo show strizzando l’occhio a quel momento indossando delle culottes impreziosite da Swarovski sopra dei collant.

Da Miu Miu i collant vanno di moda. Come possiamo abbinarli

Ora che sono stati decretati a capo must-have è necessario capire come possiamo abbinarli. E i modi sono veramente tanti. Possiamo infatti indossarli semplicemente con una gonna e un cardigan sopra, proprio come ha fatto Prada. Oppure possiamo indossarli con una giacca da completo e delle décolleté nere che slanciano la figura. Oppure anche con dei maxi maglioni che arrivano a metà coscia.

Ciò che sicuramente bisogna fare è mostrare le gambe e il collant che abbiamo scelto di indossare. Un capo super democratico e usatissimo da molte persone di ogni età che oggi possiamo mostrare con fierezza perché di moda. E così da Miu Miu i collant rubano la scena e diventano il nuovo capo must-have.