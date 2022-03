La ritenzione idrica non sarebbe causata solo da sale e caffè ma anche dalla mancanza di questo elemento indispensabile più 5 rimedi per gambe leggere

La ritenzione idrica è uno degli inestetismi più diffusi ma soprattutto più temuti dalle donne.

Questo fenomeno che caratterizza gli arti inferiori, altro non è che un accumulo di liquidi in alcune aree del corpo. Le più esposte sono solitamente gambe, glutei, addome e braccia.

Diverse sono le ragioni per cui il corpo tende a trattenere liquidi. Ad esempio una vita particolarmente sedentaria, un abuso di sostanze eccessivamente processate, zuccherate e salate. Così come l’eccessivo consumo di sostanze come il caffè portano il corpo ad accumulare liquidi in eccesso.

Tuttavia la prima e la più importante causa della ritenzione è la mancanza di acqua. Questo elemento indispensabile per vivere è uno dei principali costituenti del corpo umano e garantisce il corretto svolgimento di numerose funzioni. Pertanto una mancanza di acqua causerebbe fenomeni di disidratazione. Dunque la ritenzione idrica non sarebbe causata da alimenti di comune utilizzo. A questo punto il corpo per proteggersi tratterrà una maggiore quantità di liquidi facendo apparire alcune zone del corpo gonfie e irregolari. Questo ristagno di liquidi favorirà un senso di pesantezza e in alcuni casi di dolore soprattutto degli arti inferiori.

Ma allora come fare per drenare i liquidi in eccesso ed avere gambe leggere e libere dal gonfiore?

Ma allora come fare per drenare i liquidi in eccesso ed avere gambe leggere e libere dal gonfiore?

La prima cosa da fare sarebbe quella di bere molta acqua. L’acqua, infatti, oltre ad essere un fluidificante è anche un costituente principale del corpo umano. L’acqua aiuterebbe a fluidificare il sangue e ad eliminare le sostanze nocive. Inoltre permetterebbe il corretto funzionamento degli organi tra cui il cervello.

Inoltre potremmo poi ricorrere a 5 rimedi naturali per contrastare e combattere la ritenzione idrica e migliorare la funzionalità del microcircolo.

Stiamo parlando di 5 piante officinali che favorirebbero il drenaggio dei liquidi, la regolarità del tratto intestinale nonché migliorerebbero la funzione depurativa dell’organismo.

Tra queste troviamo l’equiseto, la betulla, l’aparine, il tarassaco e la pilosella. Tutte erbe acquistabili in erboristeria e da diluire in acqua.

Le buone abitudini antiritenzione

Inoltre esistono anche delle buone abitudini che ci aiutano ad evitare di trattenere liquidi in eccesso. Primo fra tutte è l’alimentazione. Mangiare cibi salutari e non eccedere con le dosi ci aiuta a mantenere il corpo in equilibrio. Introdurre alimenti ricchi di acqua e potassio aiuta a non accumulare liquidi. Preferire alimenti drenanti come ananas, finocchi, cetrioli, ma anche frutta a guscio come mandorle, noci, nocciole. Mentre sarebbe meglio evitare alimenti come il sale, l’alcool e la caffeina.

Dunque la ritenzione idrica non sarebbe causa solo da questi alimenti ma ci sarebbero altre cause.

