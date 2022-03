La pasta e piselli è uno di quei classici della cucina italiana amato da Nord a Sud. Proprio come la pasta e fagioli o quella con i ceci ognuno segue una ricetta diversa. C’è chi le preferisce cremose e appetitose, chi invece le cucina quasi come una zuppa.

Per quanto riguarda la pasta e piselli i due abbinamenti più comuni sono certamente prosciutto cotto e pancetta. Anzi quando si utilizza il prosciutto in genere si aggiunge la panna e si usano i tortellini. È proprio la cremosità di questo piatto che forse lo rende così amato da grandi e piccini.

Ma c’è anche da dire che non tutti amano i piselli, un po’ per curiosi motivi un po’ per la loro consistenza. E spesso rinunciano a questo incredibile legume fonte di folati e antiossidante che aiuterebbe anche a controllare il colesterolo.

Non con pancetta o prosciutto, ecco una pasta primaverile con i piselli cremosissima che si cucina in 20 minuti

Oggi vedremo come preparare una pasta con i piselli davvero irresistibile per chiunque perché sembrerà una pasta al pesto. Uno stratagemma molto utile per far mangiare i piselli ai bimbi, magari sostituendo i gamberi con tonno o salmone.

Ingredienti per 2 persone:

200 gr di vermicelli o spaghetti;

250 gr di piselli;

50 gr di stracciatella o formaggio fresco;

8 gamberi;

olio Evo;

finocchietto fresco;

sale e pepe q.b.

Procedimento:

Sgusciamo i gamberi e sbollentiamoli in acqua bollente salata per qualche minuto. Quando avranno il loro caratteristico colore bianco un po’ rosato sono pronti. Scoliamoli e teniamoli da parte;

Usiamo la stessa acqua di cottura per sbollentare i piselli e scoliamoli una volta pronti. Teniamo da parte un bicchiere di acqua di cottura che ci servirà successivamente. Per la scelta dei piselli possiamo usare quelli surgelati o anche quelli freschi per questa ricetta. Anche quelli secchi o precotti possono andare bene ma dovremo rinunciare al colore verde acceso;

Trasferiamo i piselli in un mixer con un po’ di acqua di cottura, dell’olio EVO e del finocchietto. Se vogliamo possiamo anche aggiungere un po’ d’aglio, ma non troppo perché coprirà troppo i sapori;

Quando avremo ottenuto una crema omogenea aggiungiamo la stracciatella o il formaggio fresco. Mescoliamo il composto e trasferiamolo in una padella;

Cuociamo la pasta, scoliamola al dente e uniamola nella padella con fornello a fiamma bassa. Aggiungiamo i gamberi e facciamo saltare qualche minuto per insaporirla bene. Un filo d’olio, aggiustiamo di sale e pepe e serviamo.

Quindi, non con pancetta o prosciutto, ecco una pasta velocissima da preparare che costa anche poco. Quando non sappiamo cosa cucinare questi primi piatti sono davvero pratici oltre che buonissimi. Un piatto di pasta è sempre quello che ci vuole per riempire lo stomaco senza rinunciare al gusto.

