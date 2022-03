Il caro pasta sta destando non poche preoccupazioni sia da parte dei consumatori che da parte dei produttori. Per un chilo di pasta si starebbe per raggiungere la cosiddetta soglia psicologica di 1,50 euro. In alcune zone d’Italia questo prezzo è già realtà. Dovremmo quindi prendere in considerazione delle alternative da intervallare con il classico piatto di pasta.

Un prodotto italiano di qualità è ad esempio l’orzo perlato. La La lavorazione della perlatura ossia l’eliminazione della parte esterna lo rende ancor più digeribile e dimezza i tempi di cottura. Il prezzo al chilo supera le 2 euro ma ricordiamo che la resa è ottima. Ricordiamo che l’orzo vanta proprietà nutrizionali invidiabili. I minerali e le vitamine contenute fra cui B ed E, ne fanno un ottimo sostituto della pasta. Contenendo una buona quantità di fibre, l’orzo è un alleato prezioso dell’intestino.

Se i prezzi della pasta volano, impariamo a cucinare questo cereale che è una miniera d’oro per l’intestino

Siamo abituati a mangiare l’orzo con minestre e zuppe quindi per la stagione invernale ma al contrario è buonissimo in insalata. Una ricetta veloce da preparate e gustare è quella dell’insalata d’orzo che si cucina come l’insalata di riso. L’orzo perlato non necessita di ammollo e soprattutto non avremo il problema, come il riso, che scuocia.

Ingredienti:

400 gr di orzo perlato;

200 gr di pomodori ciliegini;

80 gr di tonno

80 gr di dadini di prosciutto cotto;

2 uova sode;

200 verdure sottolio fra cui peperoni, cipolline, funghetti e cetriolini;

olio Evo;

sale;

fogliette di basilico fresco per guarnire.

Procedimento:

Cuociamo l’orzo in acqua bollente per mezz’ora e poi mettiamolo sotto l’acqua corrente fredda. Lasciamo raffreddare. Nel frattempo prepariamo tutti gli altri ingredienti tagliati sottili e conditi con sale ed olio Evo; Estraiamo dal frigorifero l’orzo e aggiungiamo il condimento serviamo con due fogliette di basilico fresco.

Se i prezzi della pasta volano, proviamo questo cereale davvero portentoso per sbloccare l’intestino pigro.

Lettura consigliata

