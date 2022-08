Tra gli alimenti con poche calorie, il pomodoro spicca specie d’estate come cibo ideale per nutrirsi con piatti freddi. Per la preparazione di insalate, infatti, non è davvero secondo a nessuno. In più, contiene fibre, che facilitano il transito intestinale, ed è pure ricco di vitamine, di sali minerali e di antiossidanti.

In altre parole, il pomodoro è un cibo dalle spiccate proprietà benefiche naturali. Detto questo, quando il caldo è davvero opprimente ma c’è bisogno di nutrirsi in maniera sana ed equilibrata, vediamo di fornire alcune idee per la preparazione di insalate di pomodoro estive. Con ricette anche veloci per chi magari ha sempre poco tempo a disposizione in cucina.

La ricetta veloce dell’insalata di pomodoro estiva che nutre con leggerezza

Nel dettaglio, l’insalata più veloce in assoluto, ma non per questo meno buona, è quella che prevede la classica dadolata di pomodoro condita con un giro d’olio extravergine di oliva, con origano e con qualche foglia di basilico.

Ma per dare consistenza all’insalata, si possono aggiungere davvero tanti ingredienti. A partire dalle fette di cipolla a crudo che, abbinate al pomodoro, rendono l’insalata davvero una delizia.

Se poi si vogliono aggiungere ulteriori calorie, poi, per portare in tavola un piatto unico, magari da consumare con qualche grissino, allora si raggiunge la perfezione aggiungendo pure una cascata di formaggio a pasta filata a dadini.

In questo modo la ricetta veloce dell’insalata di pomodoro estiva è davvero pronta. Per chi, invece, non ama la cipolla nell’insalata di pomodoro, ecco quali sono alcune varianti altrettanto sfiziose. Dall’aggiunta di uova sode al pomodoro abbinato con i legumi. Vediamo come nel dettaglio.

Dal tonno e mais ai fagioli cannellini

Abbinando il pomodoro alle uova sode, l’insalata diventa davvero un piatto unico d’estate da portare in tavola, senza bisogno del primo o del secondo piatto. Questo aggiungendo, per esempio, pure il tonno e il mais. Possiamo aggiungere, poi, come condimento, pure un filo d’olio extravergine di oliva, un pizzico di sale e, se si vuole, pure una spolverata di pepe nero.

Il pomodoro per insalata, inoltre, è perfetto pure da unire a legumi come i fagioli cannellini. Utilizzando stavolta per il condimento non l’olio extravergine di oliva, ma il succo di limone e un pizzico di sale.

