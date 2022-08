Instagram sta avendo sempre più follower, tanto che, in Italia, gli utenti sono 25,6 milioni. In pratica, il 42% della popolazione italiana interagisce con questo popolare social network. Pubblicando i propri album privati di foto o anche brevi filmatini della nostra vita. Ovviamente, i profili possono essere diversi tra loro. Ce ne sono di privati e pubblici. Nei primi, se non si è amici, non vedremo nulla. Nei secondi, invece, le foto sono visibili anche a chi amico non è.

Basta farci beccare dall’ex a sbirciare il suo profilo, ecco come farlo restando anonimi

Se uno punta ad avere tanti follower, ad esempio, magari sfruttando anche dei trucchi gratis, lo manterrà pubblico, per capirsi. Per tanti, però, Instagram è anche un modo per spiare quello che fanno gli ex. Scoprire dove e, soprattutto, con chi hanno scattato quella determinata foto. Giusto per farci salire, ancora di qualche grado, la nostra rabbia. Il problema è che, se andiamo a visitare il loro profilo, finiremo per lasciare le nostre tracce. Il proprietario del profilo, infatti, ha un modo per vedere e, soprattutto sapere per quante volte, la gente scorre le sue foto. Il che, ci fa fare una brutta figura. Che vorremmo evitare, per quanto possibile.

Per fortuna, nulla è perduto, come si usa dire. Vediamo, quindi, come guardare storie e visitare profili su Instagram gratis in modo anonimo. Si fa così e non è mai stato così facile. Basta collegarsi a internet e selezionare uno di quei siti che permettono di navigare anonimamente all’interno dei profili Instagram. Coprendo le nostre tracce ma non potendo, però, calmare il nostro nervoso nel vedere come l’ex se la spassi senza di noi. Insomma, pensiamoci bene prima di farci ingrossare il fegato.

Come guardare storie e visitare profili Instagram gratis in modo anonimo

Se, però, siamo consapevoli dei rischi di nervosismo che corriamo, ecco come fare. Un primo modo è quello di sfruttare il sito gratuito storiesig.info. Potremo non solo visualizzare le storie, ma anche salvarle in modo anonimo. Basta conoscere il suo indirizzo Instagram, digitarlo nella home page del sito e il gioco è fatto. Potremo non solo vedere le foto e i filmati, ma anche scaricarli. Altro sito, molto popolare, è insta-stories.online. Anche in questo caso, potremo vedere tranquillamente le storie, in modo anonimo e senza essere beccati, ma non i post.

Un terzo sito che potrebbe fare al caso nostro è dumpor.com. Anche in questo caso, basta indicare il nome utente della persona che vorremmo spiare in modo anonimo e il gioco è fatto. Anzi, in questo caso ci vengono proposte anche più alternative che contengano il nome indicato. Giusto per non sbagliare, in caso avessimo dei dubbi. Qui potremo vedere sia i post permanenti, sia le storie.

Una cosa fondamentale va sottolineata. Si tratta di profili pubblici e non privati. Di foto, cioè, che chiunque può vedere navigando normalmente in Instagram. Questi siti permettono solo di farlo in modo anonimo, se preferiamo che il proprietario non sappia che le abbiamo viste. Se pensassimo di andare a vedere foto nascoste, di profili privati, non accessibili, andremmo a violare la privacy e, giustamente, questi siti non lo permettono.

