Nel periodo del pomodoro è ancora diffusissima in Italia la moda di preparare le conserve. Come un vero e proprio rito annuale in presenza di tutta la famiglia, si continuano a seguire, di generazione in generazione, gli antichi metodi della nonna per conservare il cibo. In modo tale da avere tutto l’anno, infatti, il sugo di pomodoro per preparare, tra l’altro, primi piatti da leccarsi i baffi.

Pur tuttavia, per la preparazione delle conserve di pomodoro la materia prima deve essere sempre appropriata. Ovverosia, il pomodoro deve presentare la caratteristica di avere una polpa non troppo fibrosa. In più, quello per le conserve deve essere pure dolce e quindi dal sapore mai troppo acidulo.

Vediamo allora di approfondire questo importante aspetto indicando, inoltre, quale pomodoro è invece adatto proprio in questo periodo per la preparazione di insalate con il tonno e magari con l’aggiunta di altri gustosi ingredienti. Questo perché, quando fa troppo caldo, l’insalata sulle tavole degli italiani è il piatto unico e sostitutivo rispetto non solo alla pasta, ma anche a secondi piatti a base di carne troppo elaborati.

Qual è il miglior pomodoro per salsa e quale invece è perfetto per l’insalata estiva col tonno

Nel dettaglio, grazie al clima, in fatto di pomodoro l’Italia non è di certo seconda a nessuno. Quindi, non c’è mai bisogno di acquistare pomodoro importato dall’estero non solo per le conserve, ma anche per quelli da insalata.

San Marzano è infatti la risposta su qual è il miglior pomodoro per salsa. Potendo, peraltro, scegliere pure il San Marzano Nano per la preparazione delle conserve di pomodoro. Si tratta, nello specifico, di una varietà del pomodoro San Marzano che è facilmente riconoscibile per il fatto che ha la forma allungata, tipica di una pera e il classico colore rosso brillante. Tra i migliori pomodori per la preparazione di insalate, invece, c’è quello denominato “cuore di bue” che spicca, tra l’altro, per essere molto saporito e con pochi semi.

Come preparare l’insalata estiva con il tonno

Supponendo di avere in casa mezzo chilo di pomodoro cuore di bue, vediamo come preparare una bella insalata con il tonno. Per esempio, aggiungendo una cipolla dolce a fette sottili. Condiamo, poi, con olio extravergine di oliva, origano e un pizzico di sale. Così come l’insalata estiva con il tonno si può ulteriormente rafforzare aggiungendo le olive verdi denocciolate e una cascata di carote a bastoncini.

