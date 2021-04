L’idea alla base di questa dolce è assolutamente semplice. Non ci deve quindi intimorire né il suo nome né la sua origine straniera. Stiamo parlando della cheesecake, quella fresca per la precisione. Il concetto è piuttosto simile a quello del tiramisù, anche se si tratta di un dolce più corposo e con un solo strato.

Ecco quindi la ricetta semplice per un dolce fresco e senza cottura che si scioglie in bocca con fragole fresche e del cremoso mascarpone.

Ingredienti

Di seguito gli ingredienti per preparare una cheesecake che si scioglie in bocca con fragole e mascarpone:

a) 80 gr burro;

b) 250 gr biscotti;

c) 4 cucchiai di cacao in polvere;

d) 250 gr di mascarpone;

e) 2 cucchiai di latte;

f) 200 ml di panna da montare;

g) 2 fogli di colla di pesce;

h) 60 gr di zucchero a velo;

i) un cucchiaio di limone;

l) 600 gr di fragole.

Preparazione

Iniziamo mettendo in un frullatore i biscotti e il burro fuso, e aggiungendo gradualmente il cacao. Il composto deve essere malleabile. Stendiamolo sul fondo di una teglia da torta a cerniera da 22 cm. Mettiamo in frigo per almeno una mezz’ora per far raffreddare il burro. Nel frattempo, dedichiamoci alla crema.

Mischiamo accuratamente mascarpone e zucchero. Mettiamo i fogli di gelatina in ammollo per pochi minuti e poi sciogliamoli nel latte tiepido. Amalgamiamo il tutto e aggiungiamo la panna ben montata. Nel fare questo cerchiamo di incorporarla delicatamente così da mantenerne la leggerezza.

È arrivato il momento di versare la nostra crema sulla base raffreddata con una spatola. Rimettiamo in frigo e occupiamoci della guarnizione. Niente di meglio che contrastare il grasso del mascarpone con l’acidità delle fragole. Riduciamole a tocchetti con qualche goccia di limone. Una volta che la torta si sarà solidificata possiamo adagiarci sopra la frutta. Una ricetta semplice per un dolce fresco e senza cottura che si scioglie in bocca con fragole fresche e del cremoso mascarpone.