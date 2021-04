Una ricetta classica quella della crostata, ma non per questo meno apprezzata. Senza contare che la ricetta che proponiamo oggi mette d’accordo tutti. Abbiamo la morbidezza della crema e il mordente della frolla. Abbiamo anche l’acidità delle fragole che contrasta grassezza e dolcezza degli altri ingredienti. Insomma, un dolce che non potremo smettere di mangiare. Passiamo quindi a illustrare la preparazione di una ricetta da leccarsi i baffi per una croccante crostata con fragole fresche e cremosissima crema pasticcera.

Ingredienti

a) 250 g farina 00;

b) 125 g burro freddo;

c) 1 uovo medio e 6 tuorli;

d) 100 g zucchero a velo;

e) 240 g zucchero;

f) 2 limoni biologici;

g) 45 g amido di mais;

h) 400 ml latte intero;

i) 100 ml panna fresca;

l) 1 baccello di vaniglia;

m) 100 g acqua;

n) 600 g fragole.

Preparazione della pasta frolla e della crema

Per cominciare dobbiamo creare la nostra pasta frolla. Per fare questo frulliamo la farina con il burro fino a ottenere un effetto sabbioso. A questo punto aggiungiamo lo zucchero a velo e un uovo leggermente sbattuto insieme alla scorza di un limone. Mescoliamo bene tutti gli ingredienti e stavolta otterremo un impasto che si possa amalgamare con le mani. Il risultato sarà un panetto liscio da mettere in frigo per almeno 30 minuti.

Nel frattempo, possiamo dedicarci alla preparazione della crema pasticcera. Scaldiamo latte e panna in un pentolino sino ad arrivare quasi a bollore. Nel mentre in una ciotola mettiamo solo i tuorli delle uova rimaste insieme ai semi di vaniglia e a 140 grammi di zucchero. Con una frusta sbattiamo gli ingredienti per farli incorporare bene. Setacciamo l’amido dentro la ciotola e mischiamo nuovamente eliminando i grumi. Adesso possiamo versare il contenuto della nostra ciotola dentro il tegame, impostiamo un fuoco basso e facciamo aggregare il tutto. Il risultato sarà una crema densa, quasi da sembrare un budino. Mentre la lasciamo raffreddare possiamo occuparci della lavorazione della frolla.

Terminiamo la nostra ricetta da leccarsi i baffi per una croccante crostata con fragole fresche e cremosissima crema pasticcera

La stendiamo con un mattarello creando uno strato di circa 1 cm e adagiamo lo sopra una teglia imburrata e infarinata. Eliminiamo i bordi in più e buchiamo la superficie. Adagiamo sopra la frolla della carta da forno e poi dei legumi secchi così da non farla gonfiare eccessivamente.

Inforniamo in forno preriscaldato a 180° per 20 minuti. Togliamo i legumi e torniamo infornare per un’altra decina di minuti.

Lasciamo raffreddare e assembliamo. Mettiamo la crema pasticcera sopra la frolla e distribuiamo le fragole tagliate con zucchero e limone sulla superficie.

Ecco spiegata la ricetta da leccarsi i baffi per una croccante crostata con fragole fresche e cremosissima crema pasticcera.

