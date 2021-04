Quando siamo di fretta è difficile trovare il tempo per un trucco elaborato. Oppure quando siamo in giro per potersi aggiustare il make-up dobbiamo portarci dietro una grande trousse piena di trucchi, che però occupa molto spazio. Per fortuna una soluzione c’è ed è davvero geniale. Scopriamo Il trucco viso perfetto veloce e completo che tutte possono fare usando un solo prodotto.

Quale make up dobbiamo usare

Di trucchi veloci ne esistono molti. Uno dei migliori è senza dubbio questo trucco che ci permette di essere perfette in appena 5 minuti. Se però il nostro tempo è davvero pochissimo il make-up che stiamo per scoprire è proprio quello che fa al caso nostro.

Per fare in modo che questo trucco sia perfetto e valorizzi il nostro viso dobbiamo però scegliere attentamente il prodotto. Tutto ciò di cui abbiamo bisogno è un rossetto, ma non uno qualsiasi. Per sceglierlo correttamente infatti abbiamo bisogno di conoscere qual è il nostro sottotono di pelle usando l’armocromia. Per scoprirlo usiamo questo facile test casalingo. Una volta scoperto il nostro sottotono di pelle potremo scegliere il giusto rossetto dai toni caldi o freddi. Possiamo usare un rossetto nude, o se preferiamo anche uno rosso per un risultato più forte. L’importante è che il rossetto sia opaco e non glossy, cioè lucido.

Il vantaggio di questo make-up non sta solo nella sua velocità di esecuzione. Infatti, anche i ritocchi saranno velocissimi e non dovremo far altro che portarci dietro un solo rossetto. Il risultato inoltre è super naturale ma curato.

Per prima cosa è importante applicare il trucco sulla pelle pulita e idratata. Con un pennellino o con le dita preleviamo un po’ di rossetto e applichiamolo sulla palpebra mobile. Ricordiamoci di sfumare bene il prodotto e di non usarne troppo per non appesantire lo sguardo.

Ora con una spugnetta o sempre con le dita usiamo il rossetto come un blush, cioè coloriamo guance e zigomi. La nostra pelle sembrerà super fresca e giovane.

Infine, non ci resta che applicare il rossetto normalmente sulle labbra.

Se vogliamo e ne abbiamo il tempo possiamo preparare una base trucco con fondotinta e correttore. Inoltre, è sempre consigliato l’uso del mascara, un trucco straordinario in grado di ampliare e rendere magnetico qualsiasi sguardo.