Siamo poco abituati a cuocere un piatto di pasta dentro al forno. Di solito la pasta viene cucinata facendo bollire l’acqua e dopo averla inserita, aspettando quei 10 minuti circa prima di condirla come più preferiamo. Diciamo che questo è il modo più semplice e veloce per mangiare questo ingrediente che possiamo cucinare in qualsiasi momento. Con un po’ di fantasia e di impegno non è difficile riuscire a creare un primo piatto di pasta da leccarsi i baffi. Ma in questo caso vogliamo proporre una ricetta diversa dal solito. Vediamo insieme la ricetta per un primo piatto cotto al forno con funghi e salsiccia che possiamo cucinare per stupire i nostri ospiti. Stiamo parlando proprio dei paccheri ripieni con questi due ingredienti sopra menzionati.

Gli ingredienti

Il tipo di pasta migliore da utilizzare sono sicuramente i paccheri;

300 grammi circa di salsiccia;

400 grammi di funghi champignon;

300 grammi di ricotta:

uno spicchio d’aglio;

100 grammi di parmigiano;

olio d’oliva;

sale;

pepe;

besciamella;

vino bianco.

Il procedimento

Andiamo inizialmente a lavare e pulire i funghi. Tagliamoli ora in cubetti molto piccoli e inseriamoli all’interno di una padella cosparsa di olio e aglio. Intanto a parte priviamo le salsicce del budello e inseriamole nella padella in cui stanno cuocendo i funghi. Aggiungiamo mezzo bicchiere di vino bianco e lasciamolo evaporare durante la cottura. Cuocere il tutto a fuoco lento per circa una decina di minuti. Andare poi ad aggiungere un po’ di sale e un po’ di pepe.

Intanto, andiamo a cuocere i nostri paccheri in una pentola d’acqua per circa 5 minuti. Una volta terminati i minuti necessari, scoliamola e lasciamola raffreddare. Aggiungiamo ora alla miscela di funghi e salsiccia, la ricotta e il parmigiano. Mescoliamo il tutto energicamente all’interno di una ciotola. Prepariamo una teglia e sul fondo disponiamo omogeneamente un velo di besciamella. Andiamo ora a posizionare i nostri paccheri verticalmente uno vicino all’altro.

È ora il momento di riempirne uno alla volta con la miscela di ingredienti che abbiamo preparato a parte. Terminata l’operazione, spalmare la besciamella rimasta e un po’ di parmigiano sopra ai paccheri. Inforniamo ora il tutto a 180 gradi per una ventina di minuti. Ecco perciò svelata la ricetta per un primo piatto cotto al forno con funghi e salsiccia che stupirà tutti i nostri ospiti.