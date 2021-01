Il limone è un agrume molto importante perché contiene abbondantemente vitamina C ma anche per gli svariati usi che ne possiamo fare. Usiamo quasi sempre mezzo limone e l’altra metà viene buttata. In realtà possiamo tenere l’altra metà e utilizzarla per un altro fine.

Vediamo come

Il limone è un ottimo digestivo e poche gocce spremute nell’acqua di un bicchiere ci aiuteranno molto in questo senso. Di solito viene usato nelle ricette dai dolci al salato. Ma si può utilizzare anche per la pulizia di griglie e pentole e infine per allontanare i cattivi odori e igienizzare il frigo. Ecco solo alcune cose che possiamo fare con il limone mille usi, agrume dai mille vestiti. Del limone si tenga presente che la parte più aromatizzata è la buccia. Usata nella crema pasticcera per renderla profumata. I limoni non devono essere trattati altrimenti il loro profumo non sarà lo stesso.

Ad esempio, se si decide di cenare con il sushi si userà un trucco che renderà bianco il nostro cibo. Se bolliamo il riso nell’acqua versando dentro gocce di limone, il riso si presenterà bianchissimo. Così il sushi sarà bello da vedere oltre che buono. Questo procedimento va esteso a tutte le altre ricette dove è presente il riso. Inoltre anche quando ci si trova a preparare la glassa di zucchero. Adesso iniziamo a capire perché abbiamo descritto questo frutto come il limone mille usi, agrume dai mille vestiti.

Un’altra cosa che si può preparare sono le uova sode perfette al limone. Aggiungendo nell’acqua di cottura un limone spremuto le uova non si romperanno e toglieremo il guscio con molta facilità. Un trucco perfetto per facilitare la preparazione di uova ripiene.

Ma non finisce qui

Il limone ci viene in aiuto se puliamo carciofi o fave dove abitualmente le mani si anneriscono. Basterà versarne qualche goccia sulle mani per mandare via le macchie. Ancora una volta il limone ci aiuta nella pulizia delle superfici, infatti è molto utile se cuciniamo il pesce. L’odore che resta nella cucina è molto forte ma basterà pulire le superficie con gocce di questo agrume e tutti gli odori fastidiosi spariranno. Ecco come a volte diventa necessario il limone mille usi, agrume dai mille vestiti.

Ottimo l’uso di questo frutto per far sparire le formiche che non ne sopportano l’odore. Spruzzare il limone sui davanzali delle finestre le terrà lontano. In ultimo e non meno importante il limone viene usato per vantaggi estetici quando si preparano maschere o altri rimedi per una pelle più luminosa.