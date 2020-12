Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Quando si parla di primi piatti si sente arrivare una specie di allegria. È cosa comune che la pasta si prepari volentieri. Un piatto di pasta ci soddisfa più di un secondo, nella maggior parte dei casi. Di solito, si conoscono molte ricette che riguardano i primi, piuttosto che i secondi piatti. Da questo discorso sono ovviamente esenti i super cuochi. Quindi oggi proprio per restare in tema, raccontiamo della buonissima pasta alla crema di zucca e speck.

È un piatto facile da preparare e molto gustoso. Il sapore della zucca verrà esaltato dal formaggio formando una ottima crema con la quale si condirà la pasta. Si potrà scegliere qualsiasi tipo di pasta, ma in questo caso si è preso come riferimento i paccheri. Per rendere il piatto veramente sfizioso, lo speck si taglierà in piccoli pezzi e passato in padella affinché diventi croccante. Ora vediamo come stupire gli ospiti con gli strepitosi paccheri di zucca e speck.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Ingredienti

250 gr zucca;

360 gr pasta (paccheri);

120 gr speck;

½ cipolla rossa;

80 gr di formaggio spalmabile;

2 cucchiai di parmigiano;

pepe;

sale;

olio extravergine di oliva.

Come stupire gli ospiti con gli strepitosi paccheri di zucca e speck

La preparazione della pasta con zucca e speck richiede un tempo di venti minuti.

Si prepari lo speck per tagliarlo in piccoli pezzi, come a strisce.

Pulire la zucca e farlo anche internamente fino ad asportare tutti i semi. Successivamente tagliarla a dadini.

In una padella si versi lo speck e lo si lasci a rosolare.

Si tagli la cipolla e con un filo d’olio in una padella si prepari il soffritto. È necessario aspettare che la cipolla si imbiondisca. A questo punto si aggiunge la zucca precedentemente preparata. Si metta un po’ di sale e al bisogno due cucchiai d’acqua. Coprire con un coperchio per otto minuti. Aggiungere il formaggio spalmabile e il parmigiano per rendere il tutto cremoso. Questo procedimento richiede una cottura a fuoco lento. Mescolare durante la cottura. Portiamo l’acqua a bollire e buttiamo i paccheri. Una volta cotti, versiamo sulla pasta il composto e aggiungiamo olio.

Ora la nostra pietanza è pronta e sappiamo come stupire gli ospiti con gli strepitosi paccheri di zucca e speck. Si possono utilizzare per questo piatto formati di pasta come fusilli o anche spaghetti.