Quando arriva il freddo si riscoprono dei piatti che sono più adatti alle temperature invernali. Oltre alle torte e ai dolci che danno subito delle calorie, ci sono altre ricette che sono ricche di gusto e utili contro il freddo. Quelle a base di carne che insieme ad ortaggi e verdure esprimono il meglio di sé. Tra queste la ricetta dello spezzatino di vitello con le patate che riscalda l’inverno ed è tenero da sciogliersi in bocca.

Quando il freddo incalza, spesso, si ricorre ad alimenti calorici che ci aiutano a sopportarlo meglio. Il cioccolato fondente è uno di questi perché trasmette calorie fornendo pochi grassi rispetto ad altre tipologie di cioccolato. Ci sono altri cibi molto consumati nel periodo freddo che potrebbero avere un effetto inatteso. Si assumono questi alimenti per riscaldarsi e invece potrebbero darci una sensazione di freddo.

Sicuramente un piatto che non tradirà e che ci offrirà una sensazione di caldo è lo spezzatino di carne con le patate. Sembrerebbe a prima vista un piatto semplice ed in effetti lo è, ma a volte non riesce come dovrebbe. Le patate si disfano e allora più che uno spezzatino sembra uno stufato. La carne a volte si bruciacchia al fondo, ma tutte difficoltà risolvibili con facilità. Infatti, per ottenere un piatto tenerissimo sono utili carne, patate e pentole adatte. L’importante è scegliere il taglio adatto di carne e anche le patate. Passiamo ora alla ricetta.

Ingredienti per 4 persone

600 gr di spezzatino di vitello;

500 gr di patate;

1 carota grande;

1 costa di sedano;

cipolla piccola;

mezzo bicchiere di vino rosso;

rosmarino o alloro;

olio extravergine d’oliva;

sale;

pepe nero (facoltativo).

La ricetta dello spezzatino di vitello con le patate che riscalda l’inverno ed è tenero da sciogliersi in bocca

Per prima cosa prepariamo gli aromi, facendo a fettine il sedano, le carote a pezzotti e la cipolla a fettine. Mettiamo il tutto in pentola con dell’olio per rosolarlo. Poi aggiungiamo lo spezzatino alzando la fiamma e lasciamolo rosolare uniformemente. A questo punto aggiungiamo il vino e dopo che l’alcool è evaporato giriamo il tutto. Aggiungiamo alla carne una foglia di alloro oppure qualche ago di rosmarino e copriamo il tutto con l’acqua. Chiudiamo con il coperchio e lasciamo a bollore lento per circa un’ora e mezza, aggiungendo acqua quando occorre.

Nel frattempo si preparano le patate a pasta gialla con tocchi di un paio di dita di grandezza. Le aggiungiamo negli ultimi 20 o 30 minuti di cottura mettendo con le patate anche il sale. Alla fine, se si vede che lo spezzatino è troppo liquido, si alza la fiamma per farlo ritirare come piace ed eventualmente si aggiunge del pepe. Una ricetta che sarà gustosa e tenera.

