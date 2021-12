Il cinema, si sa, è uno degli strumenti più potenti di persuasione che esistono. Sin dai suoi inizi i film sono stati usati per veicolari messaggi e fare pubblicità. Il cinema e i suoi attori hanno segnato le epoche e indirizzato la moda: non è di certo recente il fenomeno per cui le persone vogliono vestirsi come i propri attori preferiti.

Se questo fenomeno era comunissimo ai primordi del cinema, oggi non è di certo sparito. Basti pensare al fortunato product placement presente in James Bond o Fast and Furious, che funziona efficacemente e induce moltissimi consumatori ad apprezzare determinati marchi.

Oggi vogliamo parlare di un film appena uscito che ha fatto schizzare i prezzi di una famosa marca di lusso. Ecco perché ci sono grandi affari in vista per chi possiede capi di questa famosa marca di moda italiana.

Un film che piacerà a chi ama la moda e il lusso

In questi giorni è stato lanciato un film attesissimo, destinato ad avere grande successo. Stiamo parlando di “House of Gucci”, girato dal celeberrimo regista britannico Ridley Scott, che vede protagonisti Lady Gaga e Adam Driver. Il film narra il triste episodio di cronaca che vede protagonista negli anni’80 la famiglia Gucci.

Lady Gaga interpreta Patrizia Reggiani, la moglie di Gucci, che per motivi non ancora chiari si macchiò dell’omicidio del marito. Il film affronta la parte finale della storia d’amore dei due, fino al tragico epilogo che porterà Maurizio alla morte e Patrizia in carcere.

Grandi affari in vista per chi possiede capi di questa famosa marca di moda italiana

La pellicola è tratta da un libro americano ed è frutto di una ricca produzione internazionale che ha girato in varie zone del Mondo tra cui, ovviamente, l’Italia.

House of Gucci ha già sollevato i pareri più discordanti, da convinti elogi a critiche polemiche. Secondo molti il film restituisce infatti una visione macchiettistica e poco rispettosa di noi italiani. Secondo altri, invece, la ricostruzione dell’ambientazione e dei costumi è molto accurata e il film potrebbe restare alla storia per le interpretazioni degli attori.

Quello che è certo è che questo film ha finito per fare grande pubblicità al marchio italiano di moda. Dopo la visione del film molti fan stanno cercando di imitare lo stile proposto nel film: sulle piattaforme di usato e di vintage il valore di abiti e accessori Gucci è schizzato, aumentando di decine di punti percentuali. Se possediamo una vecchia giacca o un foulard della casa possiamo metterli in vendita, forse riusciremo a fare dei veri e propri affari.

Approfondimento

In molti hanno in casa questa lampada ricercatissima dai collezionisti e che potrebbe valere tanti soldi.