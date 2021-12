Dormire è un vero e proprio piacere. Quando torniamo a casa dopo una lunga giornata di lavoro, infatti, tutto ciò che sogniamo è un po’ di riposo. Una doccia calda, una cena soddisfacente e poi un lungo sonno ristorante che ci aiuti a ricaricare le batterie per la giornata successiva. E questo, per molte persone, sembra essere semplicissimo. Ci sono infatti alcuni che riescono ad addormentarsi alla velocità della luce, non appena poggiano la testa sul cuscino. Altri, però, non hanno questa grandissima fortuna. E quindi tendono a non dormire le giuste ore per ricaricare le energie o, comunque, ad avere un sonno agitato e poco rilassato.

Attenzione perché questa gustosissima bevanda che tutti amiamo di sera potrebbe essere la causa di un sonno poco tranquillo

Le cause di un sonno poco rilassato e angosciante possono essere tantissime. E in questo caso, se ci ritroviamo nella descrizione appena fatta, dovremmo parlare con il nostro medico di fiducia. Infatti, certamente una ragione c’è e insieme a un esperto sarà più facile individuarla, così da risolvere velocemente la situazione. Ci sono, poi, altre cose che possiamo fare e dei piccoli segreti da mettere in pratica che riguardano soprattutto l’alimentazione. Infatti, forse non molti lo sanno, ma i cibi e le bevande che scegliamo di assumere prima di andare a dormire possono decisamente fare la differenza sul nostro sonno.

L’alimento che dovremmo evitare se vogliamo davvero avere un sonno ristoratore

Già in questo nostro precedente articolo, per esempio, avevamo indicato un alimento che potrebbe aiutare il nostro sonno, avendo una funzione quasi sedativa. Ma ci sono altri cibi e bevande che invece dovremmo evitare, sempre sotto consiglio medico, per dormire meglio. Come spiega la Fondazione Veronesi, infatti, se vogliamo dormire veramente bene dovremmo stare attenti a ciò che assumiamo durante le ultime ore della giornata. E questo riguarda soprattutto le persone che vanno sempre più avanti con l’età. Per assicurarsi un sonno ristoratore, tra le bevande che dovremmo lasciar stare ritroviamo la cioccolata calda.

Infatti, tra gli alimenti che la Fondazione Veronesi indica come nemici del sonno, ritroviamo proprio il cioccolato e il cacao, presenti in questa bevanda, che potrebbero contenere sostanze eccitanti. Dunque, facciamo attenzione perché questa gustosissima bevanda che tutti amiamo di sera potrebbe essere la causa di un sonno poco tranquillo. Perciò, confrontiamoci con il nostro medico di fiducia se siamo soliti consumare della cioccolata calda prima di andare a dormire. E cerchiamo di capire se questa possa essere tra le cause del nostro sonno poco ristoratore.

