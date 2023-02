La ricetta classica delle chiacchiere di carnevale e come cuocerle

Vuoi preparare un dolce tipico di carnevale ma non conosci la ricetta? Ecco a te la ricetta originale e qualche gustosa variante..

Si avvicina la festa amata da tutti i bambini. Vestiti colorati e spumeggianti andranno a decorare le vie delle nostre città. Il carnevale è ormai alle porte e come da tradizione bisognerà mettersi ai fornelli per preparare tante ricette gustose. Per questo motivo oggi vediamo un dolce da cucinare insieme alla famiglia.

Ingredienti chiacchiere

Le chiacchiere sono il simbolo principale di carnevale. Si possono fare sia al forno che fritte ma vediamo subito cosa ci serve per prepararle:

300 g di farina;

2 uova;

50 g di zucchero;

1 pizzico di sale;

3 cucchiai di olio di semi;

3 cucchiai di vino bianco;

3 cucchiai di limoncello;

1 buccia di limone;

100 g di zucchero a velo;

olio per friggere.

La ricetta classica delle chiacchiere di carnevale e alcune alternative gustose

Prendiamo una ciotola e mettiamo dentro la farina. Al centro posizioniamo le uova, zucchero e l’olio. Volendo si può sostituire l’olio con 50 grammi di burro sciolto. Successivamente aggiungiamo la buccia di un limone, grattugiata. Iniziamo ad impastare a mano, lentamente. A questo punto possiamo aggiungere a filo il limoncello e il vino bianco. Continuiamo a mescolare fino a quando non otteniamo un panetto liscio, privo di grumi e non appiccicoso.

Lavorazione chiacchiere

Adesso non ci resterà che lavorare la pasta. Dividiamo il panetto in 4 parti più piccole. Ora o ci serviremo di un mattarello oppure di una macchina per pasta. Dobbiamo andare a stendere la pasta e dovrà essere abbastanza sottile. Le sfoglie che abbiamo ottenute le andiamo a tagliare a striscioline e ora sono pronte per essere cotte. In questo caso le faremo fritte. Dunque riempiamo una padella dai bordi alti con olio e facciamolo riscaldare. Quando sarà pronto mettiamo dentro le nostre chiacchiere e appena saranno dorate sono pronte. Le disponiamo su una teglia per farle asciugare. Quando l’olio se ne sarà andato possiamo guarnire con un po’ di zucchero a velo.

Alternativa

Le chiacchiere possiamo farle anche in altri modi diversi. Ad esempio se siamo più golosi del cioccolato possiamo fare una ricetta rivisitata. Agli ingredienti che abbiamo elencato precedentemente, andiamo ad aggiungere un cucchiaio di cacao amaro in polvere. Mescoliamo il tutto e il panetto adesso sarà al cioccolato. Un’altra alternativa potrebbe essere quella di lasciare la pasta bianca, ma anziché guarnire con lo zucchero a velo potremmo mettere un po’ di cioccolata. In questo caso, in un pentolino andiamo a sciogliere un po’ di cioccolata fondente. Possiamo anche comprare la glassa di cioccolato bianco o nero, a seconda dei propri gusti.

Quando il cioccolato sarà pronto, immergiamo le chiacchiere fino a metà impasto, l’altra metà la lasciamo normale. possiamo anche decorare sopra con qualche decorazione a pasta di zucchero a tema di carnevale. Se le vogliamo cuocere in forno perché il fritto ci appesantisce o siamo a dieta, allora dobbiamo metterle su una teglia e cuocere a 200 gradi per circa 5 minuti. Continuare la cottura se ancora non sono dorate. Ecco quale sarebbe la ricetta classica delle chiacchiere di carnevale, da gustare a tavola dopo un pranzo.