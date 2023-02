Carnevale è vicino, quali liquori preparare in abbinamento alle chiacchiere

Una delle feste più amate è certamente Carnevale. Un’occasione speciale per grandi e piccini, che non rinunciano a mascherarsi e sfilare. A parte il folclore che regala questa festività, c’è anche la tradizione culinaria. Le famose lasagne, ma soprattutto che gustosissime chiacchiere. Nei prossimi paragrafi scopriremo quali liquori possiamo realizzare in casa per accompagnare i dolci di Carnevale.

Liquore agli agrumi

Per preparare questo liquore fresco ed aromatico ci occorrono questi ingredienti:

1 kg di limoni;

½ kg di limo;

½ kg di mandarino;

½ kg di arance;

2 l di alcool puro;

2 l acqua;

1 kg di zucchero.

Ricavare dai frutti le scorze, lavarle e triturarle finemente. In seguito asciugarle con cura e lasciare macerare nell’alcool per tre giorni. Scaldare 2 litri di acqua, versare lo zucchero e mescolare finchè non sarà sciolto completamente. Infine aggiungere l’alcool ben filtrato e lasciare raffreddare. A questo punto imbottigliare.

Un altro liquore particolarmente dolce è quello alla fragola, per questo ci occorrono:

2kg di fragole;

2 kg di zucchero;

2 l di alcool;

Vaniglia;

2 l di acqua.

Innanzitutto pulire le fragole, lavarle e tagliarle. Mettere le fragole in un vaso di vetro a chiusura ermetica insieme a tutti gli altri ingredienti. A questo punto far macerare per un mese e mezzo. Trascorso il tempo passare il tutto per un colino e filtrare. Infine imbottigliare e far stagionare sei mesi prima di consumarlo.

Liquore al caffè

Con il caffè non si sbaglia di certo, questo goloso liquore si abbina perfettamente con le chiacchiere di Carnevale. Ecco cosa ci serve per realizzare questa ricetta:

1 l di alcool a 90°;

1 l di caffè molto forte;

1 kg di zucchero semolato.

Si procede sciogliendo lo zucchero nel caffè su fiamma bassa e far raffreddare. Infine unire l’alcool, mescolare ed imbottigliare. Dopo un mese potrà essere bevuto.

Liquore all’uovo

Altrettanto goloso è il liquore all’uovo, una versione poco utilizzata attualmente. Per realizzare questa antica ricetta ci serve:

1 kg di zucchero;

1 l di latte;

1 l di alcool;

10 uova freschissime;

200 g di marsala secco;

1 stecca di vaniglia.

Prima di tutto mettere a bollire in un recipiente il latte con lo zucchero e la vaniglia. In una terrina frullare solo i tuorli delle uova. In seguito unire il latte, che nel frattempo è stato fatto intiepidire. In ultimo aggiungere il marsala e l’acool. Infine filtrare ed imbottigliare. Potrà essere gustato dopo qualche mese.

Abbinamenti classici

E’ possibile anche abbinare alle chiacchiere anche uno dei liquori più tradizionali, ovvero il limoncello. Fresco e dolcissimo, non deluderà le aspettative. Da non escludere anche la crema di limoncello.