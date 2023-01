Sei a dieta ma non vuoi rinunciare ad una colazione gustosa? Ecco la soluzione che fa per te

Lo sai che anche a dieta puoi mangiare cose molto invitanti? Scopri come attraverso queste ricette da consumare a colazione senza prendere peso.

Quando si è a dieta si inizia a pensare che da quel momento in poi si mangeranno solo cose senza calorie e sapore. Questo non è assolutamente vero. Affinché una dieta duri è necessario andare a preparare delle cose buone ma rispettando sempre i valori di calorie da assumere in un giorno. Se non fosse così saremmo sempre tentati dal mangiare qualcosa di più calorico. Per questo motivo oggi andiamo a vedere alcune idee molto carine da proporre a colazione per chi è a dieta. Possono essere anche tranquillamente dei dessert da servire dopo pranzo o cena.

Cheesecake light

Partiamo subito con la prima ricetta. Stiamo proprio parlando della classica cheesecake. In questo caso sarà un po’ rivisitata. Per fare questa ricetta ci servono:

30 g di fiocchi d’avena ;

; 120 ml di latte di mandorla, o qualsiasi tipo di latte che presenti 0% grassi;

150 g di yogurt greco;

10 g di marmellata ai mirtilli ;

; frutti rossi.

Sei a dieta ma non vuoi rinunciare ad una colazione gustosa? Guarda queste 2 ricette

Una volta che abbiamo i nostri ingredienti possiamo metterci all’opera. Il primo passaggio è quello di andare ad unire i fiocchi d’avena con il latte di mandorla in un pentolino. Portiamo a bollore e mescoliamo fino a quando il composto non sarà ben compatto. Dopodiché lo mettiamo in uno stampino, tipo coppapasta, e lo facciamo riposare in frigo. Passato qualche minuto riprendiamo i fiocchi d’avena. Adesso facciamo uno strato con lo yogurt greco e livelliamo il tutto per bene. Ricopriamo con un po’ di marmellata ai mirtilli e versiamo sopra un po’ di frutti rossi, a piacere.

Pancake fit

Rimanendo sempre sul classico, i pancake sono una ricetta intramontabile. La domenica mattina, accanto ad un buon cappuccino caldo sono davvero la colazione perfetta. Vedremo però una versione più leggera, in modo che anche a dieta possiamo goderci la nostra colazione.

Ingredienti pancake

40 g di farina d’avena;

1 uova;

10 g di cioccolato fondente o crema spalmabile al fondente;

o crema spalmabile al fondente; 5 g di lievito;

frutta fresca a piacere.

Quando prepariamo la merenda, non dimentichiamo di aggiungere un po’ di frutta quando si può. Ad esempio con i pancake ci sta un po’ di frutta. Stessa cosa vale se facciamo uno spuntino con frutta secca. Dunque mettiamo in una ciotola la farina d’avena insieme all’uovo. Con una frusta a mano agitiamo. Ora, se abbiamo il cioccolato a pezzi, ne sciogliamo un po’, non tutti e 10 i grammi, a bagnomaria. Altrimenti possiamo aggiungere già la crema. Mescoliamo e aggiungiamo il lievito. A questo punto non ci resta che metterli in cottura.

Ungiamo una padella con un po’ di olio o grasso e prepariamo i nostri pancake. Serviamo caldi con un po’ di frutta fresca sopra. Il restante cioccolato fondente lo possiamo utilizzare come topping da mettere sopra. Quindi se sei a dieta ma non vuoi rinunciare ad una colazione sana e buona e soprattutto veloce dovresti provare queste due alternative.