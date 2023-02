Vestirsi da zero gradi in giù. Ecco come stare al caldo con le varianti per uomo e donna

Come vestirsi da zero gradi in giù - proiezionidiborsa.it

Quando le temperature scendono in picchiata come coprirsi in modo adeguato? Potremmo tenerci caldi con gli indumenti giusti sia con un vecchio trucco.

In inverno il freddo non perdona. Per di più con il cambiamento climatico è più facile che l’aria fredda delle regioni nordiche scenda direttamente in Italia. Si passa così da giornate gradevoli ad un freddo polare con temperature in picchiata anche sotto lo zero. A volte il freddo è accompagnato anche dal vento che crea disagio, soprattutto quando si esce di casa. In questi casi è meglio coprirsi bene e nel modo giusto.

Come vestirsi quando fa molto freddo

Per proteggersi dal freddo estremo, è importante adottare il modo di abbigliarsi delle regioni nordiche. Queste popolazioni, per mantenere il corpo al caldo, indossano strati sovrapposti di abbigliamento. Questo sistema ha il vantaggio di creare un isolamento efficace. Inoltre vestendosi a strati si può regolare la temperatura del corpo in base alle proprie esigenze.

Gli strati più interni dovrebbero essere in tessuti traspiranti e caldi, come la lana o il pile, mentre gli strati esterni dovrebbero essere resistenti all’acqua e al vento. Inoltre, è importante indossare cappelli, guanti e sciarpe per proteggere le parti del corpo più esposte al freddo.

Come vestirsi da zero gradi in giù, l’abbigliamento donna

Anche se il modo di vestirsi a strati è lo stesso, tuttavia qualche piccola differenza c’è fra uomini e donne. Per una donna, un esempio di come proteggersi dal freddo è l’utilizzo una maglietta intima in lana merino o in pile.

Per le gambe una calzamaglia in lana merino dà la protezione migliore. Lo strato interno tiene la pelle al caldo. La lana merino è un filato che crea meno reazioni allergiche. Altrimenti anche la lana vergine va bene.

Allo strato interno segue uno intermedio, come una felpa in pile o una maglioncino a dolcevita. Anche ambedue se messi uno sopra l’altro. Aggiungeremo un pantalone in tessuto antivento e contro la pioggia.

Lo strato esterno si comporrà di una giacca in piumino d’oca o d’anatra, o in tessuto sintetico resistente all’acqua. Non mancheranno gli accessori: cappello, guanti e sciarpa in lana o pile. Infine calze calde e stivali impermeabili.

Abbigliamento da uomo in inverno freddo

Per l’uomo, ecco un esempio di come vestirsi da zero gradi in giù. Lo strato interno si compone di una maglietta in lana merino o lana vergine, oppure una maglietta in pile. Alle gambe potremmo aggiungere delle mutande lunghe in lana vergine da mettere sotto il pantalone.

Lo strato intermedio si comporrà di una camicia in flanella e da sopra un maglione di lana con zip al collo.

Per lo strato esterno anche in questo caso un giubbotto in piumino d’oca o d’anatra. Le scarpe tipo stivaletti, impermeabili e impellicciati dentro per tenere i piedi al caldo.

In entrambi i casi, è importante scegliere un abbigliamento di buona qualità e adeguato alle condizioni climatiche. In questo modo si garantisce il massimo comfort e la massima protezione dal freddo.