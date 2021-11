Uno dei piaceri più grandi della stagione fredda è quelli di potersi tuffare in una bella e fumante tazza di cioccolata calda. È un’emozione irresistibile, soprattutto se decorata con una spruzzata di panna montata.

In questo periodo dell’anno, infatti, il freddo ci attanaglia e abbiamo bisogno di un aiuto per recuperare il calore perso. Una delle sensazioni più fastidiose in assoluto è quella di avere le mani fredde, da cui poi il gelo si irradia a tutto il corpo. Per fortuna, però, per avere mani calde in 1 minuto basta questo esercizio semplicissimo e divertente che pochi conoscono.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

Torniamo, invece, alla nostra cioccolata, perché in questo articolo scopriremo il “segreto” dei baristi per preparare una cioccolata calda densa e cremosissima. Ciò che differenzia, infatti, la cioccolata calda che facciamo a casa da quella del bar è il livello di densità e di cremosità.

Addirittura c’è chi dice che il metodo per capire quanto sia davvero ben fatta una cioccolata calda è di metterci sopra un cucchiaio e vedere come reagisce. Se sprofonderà, allora vorrà dire che la cioccolata non è fatta a dovere. Se, invece, il cucchiaino rimarrà fermo sulla superficie e non sprofonderà, vorrà dire che quella cioccolata è davvero un’opera d’arte. E ora sveliamo il vero segreto per renderla cremosissima.

Basta un pizzico di questo ingrediente per ottenere una cioccolata calda cremosissima come quella del bar

La prima regola per ottenere una cioccolata calda che sia davvero squisita è quella di utilizzare una barretta di cioccolato. Bandita, quindi, la polvere di cioccolato.

Prendiamo una barretta di cioccolato, bianco, al latte o fondente, in base ai gusti personali, e tritiamola. Versiamo il tutto in un padellino con del latte, e aggiungiamo un pizzico di zucchero. Non eccediamo, altrimenti la cioccolata risulterà troppo dolce.

Ecco l’ingrediente segreto

Per rendere la cioccolata davvero cremosa, potremo aggiungere al nostro composto un po’ di fecola di patate o dell’amido di frumento. Basta un pizzico di questo ingrediente per ottenere una cioccolata calda cremosissima come quella del bar. Quando avremo terminato di cuocerla e la verseremo in tazza, noteremo subito una cioccolata con una cremosità praticamente perfetta.

Un’idea golosissima per rendere ancora più appetitosa la nostra cioccolata

Chi non ha mai provato la cioccolata calda con le fragole dovrebbe provarla subito. Prepararla è molto semplice, e basteranno pochissimi minuti.

Dopo aver lavato le fragole, dovremo tagliarle in piccoli pezzi e frullarle con un po’ di latte. A questo punto, sgretoliamo la barretta di cioccolato del gusto che abbiamo scelto, e sciogliamola in un pentolino con del latte.

Ora aggiungiamo il cioccolato alle fragole frullate, mischiamo il tutto e frulliamo nuovamente il tutto. Riscaldiamo il composto ottenuto e poi versiamo nelle tazze. Otterremo una cioccolata buonissima all’aroma di fragola che farà innamorare chiunque.

Approfondimento

Cioccolata calda, vin brulè e ottimo cibo in questi 3 mercatini di Natale tra i più belli d’Italia.