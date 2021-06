Il gonfiore ai piedi è un fastidio molto comune e non sempre legato a patologie, ma può essere dovuto anche semplicemente all’aver trascorso troppo tempo in piedi. La causa di questo gonfiore è in ogni caso un accumulo di liquidi nei piedi, che per diverse ragioni ristagnano e non riescono a ricircolare.

Continuando a leggere, vedremo come risolvere questo fastidioso problema molto comune con un ingrediente presente in gran parte delle cucine: il cetriolo.

L’infallibile metodo per risolvere il problema dei piedi gonfi con questo comunissimo ingrediente

Il cetriolo è un frutto estremamente ricco d’acqua e per questo è considerato perfetto per depurarsi e rinfrescarsi. Inoltre, contiene diverse vitamine come la B, C, la provitamina A e diversi sali minerali.

Inoltre, come si legge in diversi articoli sulla cura della pelle pubblicati sulle pagine di ProiezionidiBorsa, i cetrioli sugli occhi riducono il gonfiore e quindi borse e occhiaie. Secondo lo stesso principio, il cetriolo rappresenta un rimedio eccezionale per ridurre il gonfiore ai piedi. Infatti, tagliandolo a fette ed applicandolo sui piedi, per poi ricoprire con un asciugamano, dopo poco tempo si proverà sollievo. Infatti, il cetriolo è in grado di assorbire i liquidi in eccesso e ridurre il gonfiore.

Come prevenire il gonfiore ai piedi

Abbiamo visto qual è l’infallibile metodo per risolvere il problema dei piedi gonfi con questo comunissimo ingrediente, il cetriolo. Eppure, spesso è meglio prevenire questo fastidioso problema adottando alcune buone abitudini. Questo è consigliato per tutte le persone che sono più propense a soffrire del disturbo, ovvero donne in gravidanza, o in menopausa, persone con il diabete, artrite, insufficienza cardiaca o renale.

In questi casi, si consiglia di tenere spesso le gambe sollevate, per favorire la circolazione, e di bere molto. Può essere utile anche bere delle tisane dal potere drenante, come le tisane a base di finocchio. Anche lo sport in generale favorisce il ricircolo e previene il gonfiore ai piedi.

Per cui, seguendo questi consigli ed utilizzando al bisogno il cetriolo, i piedi gonfi non rappresenteranno più un problema insormontabile.