D’estate non c’è niente di meglio di un buon succo di frutta per recuperare le energie e rinfrescarsi. Sono dolci, buoni e ricchi di zuccheri, e quello di mirtillo contiene tutte le proprietà e i benefici proprie del frutto.

Per cui, per preparare il succo di mirtillo in casa con una ricetta genuina e senza il bisogno di conservanti, vediamo come fare.

I benefici del mirtillo

Il mirtillo è il frutto di un piccolo arbusto originario del sottobosco montano di Alpi ed Appennini. Il frutto è piccolo, blu e sferico ed è ricco di ottimi benefici per l’organismo. Infatti, i mirtilli sono ricchi di antociani, ovvero delle sostanze antiossidanti che quindi contrastano l’invecchiamento cellulare.

Poi, contengono la vitamina C, ottima per supportare il sistema immunitario. Infine, nei mirtilli troviamo polifenoli, acido citrico, malico e, come già detto, antociani, che insieme proteggono la vescica impedendo ai batteri di stabilirsi in essa. In questo modo, i mirtilli contribuiscono a prevenire le infezioni alle vie urinarie come la cistite.

Ricetta genuina per un succo di mirtilli delizioso, ottimo per prevenire la cistite

Come accennato, i benefici dei mirtilli sono molti ed il modo per ottenere il massimo da questo frutto è di mangiarlo fresco. Tuttavia, nel corso dell’anno può essere difficile reperire dei mirtilli, per cui una soluzione può essere avere la scorta di succhi di frutta.

Continuando a leggere, vedremo una ricetta genuina per un succo di mirtilli delizioso, ottimo per prevenire la cistite ed altre infezioni.

Ingredienti

1 kg di mirtilli;

300 grammi di zucchero;

1 litro di acqua;

succo di 2 limoni.

Procedimento

In primo luogo, mettere l’acqua e lo zucchero in una pentola capiente e portare ad ebollizione. Dopodiché, aggiungere i mirtilli lavati in precedenza e cuocere fino a quando l’acqua non tornerà a bollire.

A questo punto, aggiungere il succo dei limoni e far bollire per altri 3 minuti. Infine, frullare il tutto con un frullatore ad immersione ed imbottigliare, impiegando un setaccio per rimuovere eventuali pezzetti.

Per far sì che i succhi si conservino, è fondamentale imbottigliare in bottiglie di vetro quando il succo è ancora bollente. Poi, dopo aver chiuso le bottiglie con i tappi, capovolgere le bottiglie e far raffreddare a testa in giù, coperte da un panno. Solo quando saranno totalmente fredde si potranno rigirare e spostare.

Ecco, quindi, come preparare un delizioso succo di mirtillo, che si conserverà per alcuni mesi al buio ed al fresco.

