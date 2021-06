Se abbiamo una vita stressata e stressante il nostro cuore può soffrirne. Inoltre, se abbiamo abitudini di vita non proprio salutari è possibile che a livello cardiaco non siamo freschi come una rosa. Oltre naturalmente a consultare un medico specialista possiamo cercare di migliorare almeno la nostra alimentazione.

Noi di ProiezionidiBorsa siamo assolutamente convinti che l’alimentazione corretta sia uno dei più grandi nostri alleati. Infatti, in questo articolo abbiamo specificato come mangiare bene sia la base di una buona salute. Oggi vogliamo però parlare dei benefici di una salsa rossa, che sembra pomodoro ma non è, e che fa benissimo al cuore. Purtroppo, pochissimi comprano la salsa rossa mediterranea perfetta per cuore e circolazione.

Pochissimi comprano la salsa rossa mediterranea perfetta per cuore e circolazione

Harissa

Se questa parola ci dice poco vuol proprio dire che non la conosciamo affatto. Il mare Mediterraneo potrebbe essere un ponte tra culture ma spesso è percepito come un muro. Purtroppo, aggiungiamo Noi di ProiezionidiBorsa, dato che con quei popoli condividiamo tantissime cose. E da quei popoli possiamo imparare davvero tanto

Ad esempio, possiamo imparare come si fa un’ottima harissa. Diciamolo subito, si tratta di una salsa tipica di Tunisia, Algeria e Marocco e si fa con dell’ottimo peperoncino fresco.

In alcuni casi, le nonne tunisine aggiungono anche dell’aglio. Ciò che amalgama il tutto è naturalmente l’olio d’oliva, che in Tunisia raggiunge dei livelli di eccellenza unici al Mondo. Alcuni aggiungono anche il pomodoro, e il suo procedimento è davvero basilare.

Come prepararla

Come per il nostro pesto, bisogna schiacciare tutti gli ingredienti per ore. La sua stessa parola, harissa, è una parola araba che vuol proprio dire pestare, maciullare.

Nei nostri supermercati possiamo trovarla in barattoli o tubetti, ed è perfetta come condimento per carni e pesci. Se proprio non la troviamo nei supermercati, basterà andarla a cercare nei grandi magazzini etnici, o farcela da soli. Il nostro cuore e la nostra circolazione ringrazieranno.